Alberto Samid contraatacó contra Migue Granados con una burla particular y este reveló un chat privado

El inesperado cruce entre Alberto Samid y Migue Granados tomó por sorpresa a los seguidores de ambos personajes en las redes sociales.

Este jueves por la mañana, el cruce entre Alberto Samid y Migue Granados tomó un nuevo giro cuando Samid intentó burlarse de Granados compartiendo una comparativa de la cantidad de likes entre su primer tuit dirigido a Migue y la respuesta de este último.

Samid escribió: “Soñó que ratiaba”, haciendo alusión a la mayor cantidad de likes en su publicación y jugando con el nombre del programa de Migue, “Soñé que volaba”.

Alberto Samid se burló de los likes de Migue Granados

Sin embargo, la respuesta de Migue Granados no se hizo esperar. Al cabo de una hora, Granados contestó con un contundente: “En privado me querés, zoncito lindo”, acompañado de una captura de pantalla de una conversación privada donde Samid le solicitaba a Granados una nota para el podcast “La Cruda”.

La respuesta de este jueves de Migue Granados

Cómo empezó la pelea entre Alberto Samid y Migue Granados

Todo comenzó a raíz de la marcha federal universitaria llevada a cabo el 23 de abril en distintos puntos del país, en protesta por los recortes presupuestarios propuestos por el Gobierno nacional para las universidades públicas argentinas.

Alberto Samid, conocido empresario de la carne y figura pública, no tardó en expresar su opinión sobre esta movilización.

En un mensaje provocativo en sus redes sociales, Samid escribió: “En este país hay lugar para todos. Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados”.

Esta declaración incluyó una clara alusión a Migue Granados y su canal de streaming Olga, colocándolo en una posición opuesta a la suya.

La respuesta de Migue Granados no se hizo esperar y fue contundente. Aunque no fue etiquetado en el mensaje de Samid, Granados replicó: “Escuchame sachet de (....), a mí porfa no me nombres más. Saludos”, mostrando su estilo directo y sin filtros característico.

El tuit que destapó la polémica

Pero el intercambio no terminó ahí. Migue Granados compartió una captura de pantalla de mensajes anteriores de Alberto Samid, datados en 2023, donde el empresario le pedía ser invitado a su canal de streaming con comentarios como: “¿Para cuándo una nota conmigo? Soy mucho más interesante que Darín”.