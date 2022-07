Tentaron a Yanina Latorre con un cargo político y su respuesta fue contundente

Yanina Latorre es un personaje polémico de la televisión y ahora tal vez más porque la tentaron para ocupar un cargo en la política. ¿Quién? Alberto Samid y Esmeralda Mitre. La noticia se hizo viral y la blonda no dudó en romper el silencio y contar su cuál fue su decisión.

Ángel de Brito leyó en “LAM” un mensaje extraído de las redes sociales en el que el empresario revelaba su deseo de crear una fórmula política junto a la panelista del programa de chimentos. “Estoy hablando con Esmeralda Mitre y Yanina Latorre para hacer una fórmula conjunta y terminar con la grieta”, comenta Samid.

Y con su humor ácido Yanina se volcó a Twitter para responder sin pelos en la lengua: “Ni disfrazada de mono”. Así, la mujer del ex futbolista Diego Latorre negó completamente la chance de verla hacer carrera en la política junto a las otras dos personalidades de los medios.

Yanina Latorre fue invitada por Alberto Samir a hacer política juntos

El descargo de Yanina Latorre en LAM sobre la propuesta a sumarse a la política

Después de revelar la noticia que tiene a su panelista como protagonista, Ángel de Brito le envió un audio para que, desde Miami, diera más detalles de la propuesta y de su respuesta negativa.

“Qué gracioso este hombre. No entiendo cómo este señor dice que está hablando conmigo y con Esmeralda. Primero, no hay nadie más alejado a mi pensamiento que Esmeralda Mitre. Segundo, yo nunca haría política”, comenta Yanina Latorre en el mensaje.

“Tercero, él me llamó el mismo día que yo estaba camino al aeropuerto para venir a Miami y me dijo que le gustaría candidatearse y que le gustaría contar conmigo para la fórmula; le dije que no, que de ninguna manera. Le dije que era apolítica y que no me interesaba para nada la situación”, se la escucha decir con seguridad.

“Además, iría contra mis principios en todo sentido. Acordate cómo me enojé con Cinthia Fernández cuando se candidateó. Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja, que no hizo toda una carrera en política, no debería postularse. No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura política, ¡por Dios!”, cerró categórica.