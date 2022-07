Claudia Villafañe mostró por primera vez a su nieta Azul con un dulce posteo

“Bienvenida Chula de La Tata, a este mundo tan loco pero hermoso”, publicó Claudia Viallafañe en un amoroso posteo en sus redes sociales mostrando la manito chiquitita de su nieta Azul, la segunda hija de Dalma Maradona y su pareja, Andrés Caldarelli.

El posteo de Claudia Villafañe y su nieta Azul

Azul, la hermana menor de Roma, nació el 24 de julio y se convirtió en la tercera nieta de Claudia, que hace poco se definió como una abuela babosa mostrando los goles de Benjamín, el hijo de Gianina y el Kun Agüero.

Claudia Villafañe, orgullosa de su nieto Benjamin Agüero

La pequeña Azul se vio envuelta en una inesperada polémica cuando Dalma contó que su pareja quería sumarle “y oro”, de alguna manera, al nombre de la niña, con una clara referencia al club de sus amores, Boca Juniors. Esto no iba a pasar, la hija del Diez lo dejó claro.

La anécdota la contó Dalma en “Un día perfecto”, el programa de radio Metro en donde trabaja junto a los hermanos Cayetano, Cayetina y el periodista deportivo Martín Reich. ¿Una particularidad? Después de Dalma, Cayetina anunció su embarazo y algunas semanas después fue el turno de Nicolás (Cayetano) que anunció que su mujer está embarazada. Dicen que no hay dos sin tres.

En el programa también contó la noticia sobre su embarazo. “Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!”, dijo al aire, sorprendiendo a su equipo.

“Para mi era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”, se sinceró. “Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica, con todo el amor” sentenció la mujer.