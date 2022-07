Nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La pareja se convirtió en padres por primera vez en 2019 cuando nació Roma.

“¡Qué felicidad hijita! Bienvenida Azul a este mundo. No entendes las ganas que teníamos de conocerte”, escribió la hija del Diez en una de sus historias de Instagram.

Instagram Dalma Maradona

“Gracias a todos por los lindos deseos”, agregó en la publicación en la que se puede ver la mano de la recién nacida.

Dalma anunció su segunda embaraza cuando ya estaba bastante avanzado. Fiel a su estilo, la hija del ídolo argentino se las ingenió para mantener el secreto.

“Acá se cierra la fábrica”

En febrero de este año, al cumplirse tres meses de gestación, Dalma Maradona contó que estaba embarazada en “Un día perfecto”, el programa de la Metro donde trabaja.

“Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!”, dijo al aire sin que nadie lo esperara.

“Para mi era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”, se sinceró. “Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica, con todo el amor”, afirmó.

“Será la última, con toda la felicidad del mundo. Fue re contra buscada, vino al toque”, agregó.