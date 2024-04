Dalma Maradona se defendió antes las críticas por su apoyo a la universidad pública

En medio de la marcha masiva que se dio en la tarde del 23 de abril y que se replicó en todo el país, Dalma Maradona, hija de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona salió al cruce de quienes no la dejaron opinar.

Durante la marcha multitudinaria en todo el país que en el caso de Buenos Aires finalizó con el acto central desde las 18, en Plaza de Mayo (en Mendoza fue en Plaza Independencia) más de una personalidad famosa salió a respaldar la lucha universitaria y una de ellas, que no la paso nada bien por los haters, fue la hija de Diego.

La hija de Diego defendió la educación pública y recibió varias criticas.

La colonia artística, muchos siendo fruto de la educación pública no frenó de opinar y mostrarse a favor del reclamo para que, ni más ni menos, todos tengan oportunidades, y que no se privatice el futuro de aquel que no tiene los recursos económicos.

Además de Dalma Maradona, Emilia Mernes, o Lizy Tagliani, alzaron su voz, pero fue la tia de Benjamín Agüero la que más criticas recibió.

Fiel a su apellido, Dalma regresó sin guardarse nada, a sus historias de Instagram para hacer una pequeña corrección a quienes la criticaron sin argumentos y consideraban que lo que hacía era una causa que no le repercute en su vida.

“Para los curiosos que me preguntan si alguna vez pisé una universidad pública para opinar como opino, les cuento que no sólo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí”, comenzó.

Tras la aclaración pertinente que necesitó hacer, Dalma agregó: “Igual, no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte”.

Ocurre, que muchos desconocen que Maradona, no solo estudió en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), sino que en 2011 obtuvo su titulación como Licenciada de Actuación.

