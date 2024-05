Malena Guinzburg publicó un triste mensaje en sus redes sociales tras perder a su mascota de toda la vida

Malena Guinzburg publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedir a un ser querido. La comediante está atravesando un difícil momento y decidió contárselo a sus seguidores.

“Te voy a extrañar tanto, Chave hermosa️. Gracias por estos 21 años juntas”, escribió en el posteo acompañado de un carrusel de fotos con su gata. Luego de destacar que su mascota “no daba más”, escribió: “Aguantaste un montón, ahora a descansar”.

Para finalizar el posteo, deseó: “Que te toque un cielo lleno de atún y pollito, que tengas el calor que tenías abajo la estufa o cuando nos acostábamos y tapábamos juntas. Que te hagan mimos como te haría yo. Te amo”.

Malena Guinzburg despidió a su gata, Chavela. Gentileza: Captura Instagram @mguinzburg.

La triste publicación de Malena no pasó desapercibida para sus miles de seguidores, que no dudaron en dejarle mensajes de apoyo. “Va a estar siempre al lado tuyo...”, “¡Te abrazo fuerte, Male! Se disfrutaron mucho tiempo. Ahora debe estar recibiendo los mimos del abuelo Jorge”; “Lo siento mucho, Male. Si estuvo 21 años junto a vos, es porque seguro tenía el amor más lindo”, “¡Abrazo grande! Se hicieron muy felices”.

Tras la muerte de Chave, la comediante agradeció el apoyo

Malena no dudo en agradecer los mensajes de apoyo que recibió tras la muerte de su querida mascota. “Bueno, mi cara... Mi cara de llanto y de alergia porque estuve llorando mucho y mientras le hacía mimos a Chave. Entonces esto es un poco alergia y un poco llanto”, comenzó diciendo en su posteo.

Luego, expresó: “Gracias por todos los mensajes que me mandan. Ay, parezco esas que se muestran llorando y después en los programas dicen ‘ay, qué necesidad’. Bueno, chup... hijos de p...”. “Yo estoy haciendo esta historia para agradecerles a todos los mensajes por Chavelita”, remarcó.

Acto seguido, Guinzburg explicó: “Nada... Nada, no daba más. La verdad es que Chave no daba más. Y me parecía injusto someterla a cosas para ver si mejora y... Ya está, pobre. 21 años, mi amor”. “Pero en serio, gracias porque sé que siempre me preguntaban cómo estaba Chave, así que les tenía que avisar. Gracias por todos los mensajes, en serio, gracias”, cerró.

Para finalizar, Malena habló sobre cómo se sentía tras la partida de Chave: “Estoy triste y la voy a extrañar mucho. Aparte cada vez que estaba triste, Chave venía a conmigo. Últimamente yo me la traía porque no se subía ni a la cama ni al sillón. Me la traía y nos hacíamos mimos y eso levantaba un poco el ánimo, así que ahora es medio como ‘Chave, ¿qué hago?’ Me voy a acostar abajo de la estufa donde se ponía ella”. “Bueno, eso, gracias por los mensajes”, concluyó.