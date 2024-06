El claro mensaje del Papa Francisco para los argentinos a pedido de Malena Guinzburg: “Que defiendan...”

Malena Guinzburg es la única comediante argentina que fue invitada a participar de la cumbre de la quincuagésima edición del G7 y este viernes se reunió con el Papa Francisco, quien la recibió en el Vaticano y pudieron intercambiar algunas palabras. La humorista le llevó un regalo bien argentino y le pidió un mensaje para nuestro país.

Tras el encuentro breve que mantuvo con el sumo pontífice, Malena compartió el video del momento en sus redes sociales y se mostró emocionada por esta experiencia, pese a que ella practica otra religión.

La invitación para viajar a Roma le llegó por WhatsApp, por lo que en algún momento descreyó de la propuesta y estuvo a punto de rechazarla por temas financieros. Pero pudo lograr reunir el dinero de los pasajes, que no estaban incluidos y se embarcó en esta aventura: “Por más que soy judía, sé que un encuentro con el Papa es algo muy importante y que no podía perderme esa experiencia”.

El mensaje del Papa Francisco para los argentinos en el encuentro con Malena Guinzburg.

“Qué locura todo! Un encuentro con humoristas de todo el mundo, incluidos ídolos que tengo hace años! Después subo las fotos y vídeos con todos los que choluleé!! Acá llevándole los alfajores (Havanna merezco alfajores gratis de por vida) y pidiéndole un mensaje para Argentina”, escribió al pie de su posteo en Instagram.

Así fue el breve encuentro de Malena Guinzburg con el Papa en el Vaticano

Luego del breve momento que Malena Guinzburg mantuvo a solas con el Papa Francisco, compartió el video en sus redes donde se pudo ver el grato momento que compartieron, con un guiño bien argentino.

“Soy Malena Guinzburg, te traje unos alfajores porque debés extrañar un poco los alfajores. Estos son los nuevos con sal, y estos por si no podés comer con sal”, le dijo Malena al Papa y él no pudo ocultar la alegría en su rostro. “¿Me puedo comer los dos?”, preguntó el Papa buscando complicidad en la artista y ella le siguió el juego: “Sí, no convides con nadie”.

Como el tiempo corría, ya que eran más de 100 los humoristas de todo el mundo que esperaban para saludar al Papa, no desaprovechó el momento y le pidió un mensaje para Argentina. Hizo silencio por un instante y fue claro y conciso con su pedido: “Que defiendan la nobleza del país”.