Malena Guinzburg, la única argentina en la delegación de 100 cómicos que se reunirán con el Papa: “No caigo”

Este viernes 14, Italia recibirá a cientos de visitantes no solo por dar lugar a la cumbre de la quincuagésima edición del G7, sino que allí también arribarán más de 100 comediantes que esperan reunirse con el Papa Francisco. Entre las personalidades elegidas para asistir al exclusivo evento se encuentra Malena Guinzburg, la única comediante argentina invitada.

La hija del reconocido humorista y periodista de orígen judío Jorge Guinzburg, Malena, se enteró de que había sido invitada al Vaticano por medio de una aplicación de mensajería. Esto le provocó una enorme sorpresa al principio, pero también escepticismo.

“Me llegó la invitación por WhatsApp de un productor que no conocía y cuando me dijeron que el Vaticano me quería invitar a conocer al Papa pensé que era un chiste. Le dije: ´Sí, claro, pero contame un poco más ́ y me quedé esperando la estafa. Después me reenviaron un mensaje que decía que el Dicasterio me estaba buscando y recién ahí me di cuenta que era en serio”, comentó la también actriz y productora a La Nación.

Guinzburg, quien ya se encuentra en Roma, estuvo a punto de rechazar la invitación por motivos financieros. “El encuentro no incluye pasaje ni hotel. Casi desisto porque era mucho dinero. Por mis funciones en el teatro, solo puedo irme del país por una semana y me parecía un gasto enorme. Intenté conseguir canje, pero se complicó”, reveló.

Afortunadamente, la humorista logró reunir el dinero por sus propios medios, ya que -en sus propias palabras- “por más que soy judía, sé que un encuentro con el Papa es algo muy importante y que no podía perderme esa experiencia”.

Whoopi Goldberg es una de las comediantes que se reunirá con el Papa Francisco este viernes. / Archivo

Luego de que se enterara de la lista completa de los invitados, la cual cuenta con 105 de los artistas de la comedia más destacados, Guinzburg constató que su esfuerzo valdría la pena.

Entienden que me vuelvo loca con esto!!!!! Le llevo alfajores, está bien, no? https://t.co/S0EgGK1KFx — Malena Guinzburg (@mguinzburg) June 8, 2024

“Apenas leí los nombres de los convocados me alegré mucho en haber aceptado porque me di cuenta que era algo muy grosso. No sabía si había alguien más de Argentina en la lista porque no me decían nada. Estoy muy contenta”, comentó, y completó: “Todavía no caigo. Es una locura. Estoy feliz y con mucha ansiedad”.

El papa Francisco se reunirá con 105 comediantes de todo el mundo

Días atrás se conoció por medio del Vaticano que, mañana, el Papa Francisco mantendrá un encuentro con 105 artistas de la comedia provenientes del continente europeo y americano. El evento, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para la Comunicación, se llevará a cabo en el Palacio Apostólico del Vaticano.

En ese espacio, Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg, Stephen Merchant, Conan O´Brien, Chris Rock, Tig Notaro y Malena Guinzburg, entre otros, compartirán la mañana junto al pontífice argentino, que antes del mediodía deberá viajar a la región de Apulia para asistir a la cumbre del G7.

En diferentes ocasiones, el religioso ha remarcado la importancia del humor y cómo este debe ser parte de todos los aspectos de la vida. En una entrevista con un medio de televisión italiano, Francisco había revelado que “reza diariamente según las palabras de Santo Tomás Moro, pidiendo al Señor que le conceda sentido del humor”.

Jimmy Fallon, conductor de The Tonight Show, asistirá al encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. (Web)

Con ello presente, el objetivo de este encuentro es “celebrar la belleza de la diversidad humana” y “promover un mensaje de paz, amor y solidaridad”, según informaron los medios oficiales del Vaticano.

Por este motivo, la inédita reunión del papa con comediantes de diferentes países del mundo genera gran expectativa, emoción y, en el caso de Guinzburg, hasta ansiedad.