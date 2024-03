Malena Guinzburg: “La gente agradece que la hagas reir, porque tal vez no lo hicieron en toda la semana”

Malena Guinzburg es todo un caso. No solo es simpática y talentosa, sino que además sostiene dos espectáculos de humor en simultáneo, Las chicas de la culpa y Querido diario, este último con el que se presentará el 13 de abril, a las 21.30, en el Teatro Selectro y que se trata de un unipersonal íntimo y sincero pero sobre todo, gracioso.

Malena Guinzburg es una de las humoristas y comediantes más exitosas de la actualidad.

No debe ser fácil para una mujer dedicarse al humor -sabemos que históricamente fue un ámbito exclusivo de hombres-, en especial cuando se porta un apellido tan entrañable y emblemático como el de Malena. Sin embargo ella ha sabido abrirse paso con el encanto y gracia propios de los que tienen claro su destino. Por eso, también se animó a este primer espectáculo solista con dramaturgia propia y que ya tiene un año y medio de rodaje por distintos escenarios del país, además del éxito de sus presentaciones periódicas en Buenos Aires.

“Con la ironía y el humor que la caracterizan, Malena repasa temas de su vida como el amor (el desamor, en realidad), las redes, las dietas, el sexo, los boliches y los rompecabezas”, adelanta la gacetilla que anuncia su llegada a Mendoza.

“Para ello, recorre desde su infancia hasta su presente repasando, fundamentalmente, la etapa de la adolescencia leyendo partes de su diario íntimo y cartas que (según ella) nunca debería haber escrito. Esas cosas que todos queremos ocultar, Malena las saca a la luz con ternura para reírse junto al público”, completa.

En charla con Los Andes, Malena cuenta los pormenores de su show, cómo es su visión de sí misma durante la adolescencia, su vínculo con los seguidores de redes sociales y se hace cargo con humor de la herencia paterna.

“¿Está mal pensar ya en los vinos que me voy a tomar?”, comienza diciendo desde el otro lado del teléfono.

-No hay motivo más importante para venir a Mendoza. Entiendo que este es tu primer unipersonal.

Sí, lo estrené el año pasado, ya tiene un añito y siento que soy una vieja hacedora de unipersonales, pero sí fue un proceso que me llevó su tiempo en parte por inseguridad de animarme a hacer un unipersonal y en parte, porque trabajé mucho en grupos donde estaba muy feliz como como iba todo, entonces tampoco sentía la necesidad de ponerme a hacer algo sola.

-¿Cuándo surgió esa necesidad?

La verdad es que el año pasado sí me surgió, por más que seguí también con Las chicas de la culpa, pero había algo de querer tener mi show.

Malena Guinzburg vuelve a Mendoza con su show, "Querido Diario". Fuente Instagram @mguinzburg PH: @sofmunoz.ph

-¿Cómo se fue armando este “Querido diario”?

Son mis diarios realísimos. Yo los había encontrado en el 2019 y me parecieron espectaculares. No se me ocurriría hacer un guión tan bueno, tan gracioso de algo como eran esos diarios reales. Los empecé a leer por redes y lo que se generó fue maravilloso. Entonces decidí que era un buen material y se convirtió en un show.

-Eso es exponer mucho de vos, aunque tal vez hoy no te reconozcas en esa niña

Sí me reconozco, lamentablemente sí (dice entre risas)

-Somos de una generación que tuvo diario hasta con candado

Sí, que te lo abrían con una horquilla

-¿Tuviste la sensación de estar leyendo la historia de otra persona o te acordabas de todo?

Pasan las dos cosas, por un lado a mí me causa mucha gracia el dramatismo adolescente, más allá de que yo lo tenía exacerbado, porque porque realmente era muy melodramática en mis maneras, pero además esta cosa de estar enamoradísima en enero de uno, que no me daba bola, y en marzo de otro. Y todos eran con una intensidad como si se te fuera la vida en ese amor. Y de verdad yo estaba enamorada, no era una pose, yo lo amaba y verlo o no verlo era todo, escribía todos los días “Julián te amo”, este “Paki te amo”, “Mauro te amo”. Eso me encanta y creo que que es universalme, parece que todos con más menos dramatismo, esa cosa de de adolescente me parece hermosa.

La actriz y comediante vuelve a Mendoza con el show "Las Chicas de la Culpa".

-¿Crees que ese dramatismo es parte de una generación que creció con las novelas venezolanas y mexicanas?

Yo jodo en el show y mi premisa tiene que ver con que la culpa es de Andrea del Boca. Para mí hay algo ahí de ese dramatismo novelero porque de pronto tenía un léxico de novela: “Simplemente te amo” y es muchísimo para una chica de 15 años.

-Cuando relees esos diarios ¿Qué sentís por esa niña o esa adolescente?

Logré amigarme mucho con esa Malena, con la que creo que estuve muy enojada. Yo padecí mucho mi adolescencia y me parece que hacer este show me ayudó a verla con ternura. También la veo muy patética, pero me causa gracia y ternura ese patetismo.

-¿Por qué estabas tan enojada?

Porque sufrí mucho entonces creo que me dolía, que no quiere decir que ya no exista o que se haya ido, pero también tiene mucho que ver con cómo estoy ahora. Este show no lo podría haber hecho hace cinco años, porque me hubiese reconocido en muchas cosas que me hacían mal. Entonces me parece que hoy poder estar amigada conmigo, ya sea físicamente, estar enamorada y en una con una relación sana en donde yo me ubico en otro lugar, todo eso hace que hoy yo lo pueda ver desde otro lugar.

-¿Hubo terapia de por medio?

¡Ja! Les he pagado departamentos y casa con pileta a los terapeutas. Varios se hicieron millonarios conmigo.

-¿Te considerás una persona feliz?

Creo que la felicidad es recontra momentánea. Yo te pedí esta entrevista a las 12.30 porque tenía de 11 a 12 tenía terapia. O sea, no es que ya está. Me parece un laburo constante que uno va haciendo con uno. Pero hoy sí estoy contenta con esta Malena, y por momentos enojadísima conmigo, pero eso me parece que es intrínseco al ser humano, no creo que haya nadie que esté feliz las 24 horas. Pero hoy lo vivo desde otro lugar y poder ponerle humor a todo eso y poder reírme, para mí es re sanador.

-¿Cómo desdramatizas la tristeza?

En los momentos de tristeza estás triste, pero creo que hay que quitarle solemnidad a las cosas, no tiene por qué ser solemne la tristeza, puede ser con risa también. No quiere decir que no duelan las cosas, porque puedo estar re triste pero el humor me parece parte fundamental.

- Usas mucho tus redes y la gente te pregunta cosas, a veces, hasta desopilantes. ¿Cómo te manejas con los seguidores?

Creo que genero algo, que a mí me encanta que pase, y es sienten que soy una amiga. Tal vez por mi manera de usar las redes, porque tengo una cosa muy espontánea, casi casi torpe. Soy lo contrario a las influencers que hacen todo lindo. Ayer tenía que hacer un unboxing y soy un desastre. Esa espontaneidad es real y me parece que eso genera algo muy de identificación con la gente. Me abrí un canal de difusión que no sé bien para qué sirve pero a veces les dejo audios como si fueran amigos míos en Whatsapp. Y creo algo muy postpandemia es que la gente te agradece que los hagas reir, porque posta, hay gente que no se rie en toda la semana.

-También posteas fotos de tus viajes ¿Qué lugar te queda por conocer?

¡Un montón! Soy muy fanática de sacar fotos del cielo y ver alguna aurora boreal me encantaría, conocer Japón, Sudáfrica, Canadá, quiero viajar a la Luna, todo quiero conocer.

-Tu padre ha sido un personaje insoslayable de los medios y e,l humor. ¿En qué cosas te reconocés como él, cuáles le agradecés y cuales le devolverías, si pudieras?

Creo que le agradezco haber sido mi padre, básicamente. Y le devolvería la altura y la tendencia a engordar que es muy familiar… y los bigotes.