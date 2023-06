El enojo de Dalma Maradona con el presidente del Nápoli luego de no dejarla ingresar al estadio: “Viejo verde”

El Napoli se consagró campeón de la Serie A el pasado 4 de mayo, tras el empate 1-1 ante Udinese. Desde entonces, tanto el sur de Italia como la argentina no han parado de festejar este logro.

De más está decir que nuestro país posee lazos muy fuertes con este club, debido a que allí jugó Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia.

El festejo de Gio Simeone

Lo cierto es que en el partido de la última fecha, tanto Claudia Villafañe como Gianinna Maradona están en Nápoles de vacaciones (Claudia asistió al Nápoles-Sampdoria por invitación de la madre de Cholito Simeone ). Mientras que Dalma se encuentra en Buenos Aires y decidió reabrir una polémica de casi dos años, que data desde el 2021.

Claudia Villafañe esta en Nápoles

Dalma Maradona recordó así el mal momento que le tocó vivir en la ciudad italiana

En las últimas horas, Dalma Maradona decidió hablar acerca de Napoli y contó un hecho que sufrió en diciembre de 2021, cuando llegó a Nápoles con un equipo de televisión para grabar un documental sobre la vida de su padre. Allí solicitó al Ayuntamiento poder acceder al estadio que lleva el nombre de Diego desde 2020. Pero el Calcio Napoli nunca dio el visto bueno para que esto suceda.

“A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él”, denunció la actriz y conductora radial en sus redes sociales.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

Sobre el hecho, la hija mayor de Maradona expresó: “Pedí las autorizaciones necesarias para rodar en el estadio, pero Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo, pero nada, nos dijeron que no con un mail de muy pocas palabras y sin explicar los motivos”, contó.

Y agregó: “No sé qué pasa. No poder entrar a un lugar que lleva mi apellido me parece una locura”, sentenció Dalma.

Dalma atacó al presidente del Napoli

