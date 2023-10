Dalma Maradona contó los desgarradores motivos por los que hermanos Maradona están separados

Dalma Maradona, la hija de la leyenda del fútbol Diego Maradona, ha estado dedicando los últimos dos años a la creación de una serie documental en homenaje a su padre titulada “La hija de Dios”.

La serie se estrenará el 26 de octubre en HBO Max, y recientemente se realizó una presentación oficial en el estadio de Boca Juniors, La Bombonera, un lugar de gran significado para su padre y su familia.

Dalma y Diego Maradona.

En una entrevista con el programa “Los Ángeles de la Mañana” conducido por Ángel de Brito, Dalma compartió sus emociones y la importancia de este proyecto personal.

Ella mencionó: “Estuvimos dos años haciendo el documental y se presenta ahora el 26 de octubre. Arrancamos con la obra de teatro y luego surgió la idea de la serie”. Cuando se le preguntó qué la emocionaba del documental, Dalma respondió de manera conmovedora: “Todo”.

La serie documental, según Dalma, es un tributo lleno de emociones, con escenas que transmiten tanto alegría como amor, y la actriz no puede evitar llorar al verlo.

La pérdida de su padre sigue siendo una herida abierta y, cuando se le preguntó sobre lo que extraña de él, Dalma contestó: “Todo”. Diego Maradona siempre está presente en su mente y corazón, pero lo que anhela es el contacto físico, el abrazo que ya no puede tener.

Respecto a los rumores que sugieren que ella y su hermana Gianinna habrían prohibido la publicación de imágenes de Diego en las redes sociales, Dalma enfatizó que es lo contrario de lo que desean.

Aclaró que desean que se compartan imágenes de su padre y que fueron etiquetadas en este tema debido a su presencia mediática.

Cuando se le preguntó sobre sus diferencias con sus medios hermanos, Jana y Diego Junior, Dalma explicó que no se trata de cuestiones económicas. Hay divergencias en la forma de pensar y actuar, pero el aspecto económico no influye en su relación. La relación entre hermanos es compleja y no se reduce a factores materiales.

La serie “La hija de Dios” y sus objetivos

“La hija de Dios” es una docuserie compuesta por tres episodios de 45 minutos cada uno. Fue dirigida por Lorena Muñoz y contó con la participación de Dalma en la producción y el guion. El objetivo de la serie es mostrar el lado humano de Diego Maradona, explorando sus recuerdos y su vínculo con él.

El estadio del Napoli llevará para siempre el nombre del astro argentino.

Se incluyen testimonios de personas que marcaron su vida, como Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga y otros colegas de Nápoles, donde Diego dejó una huella imborrable.

