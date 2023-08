El emotivo mensaje que le dedicó Rocío Oliva a Diego Maradona al cumplirse mil días de su muerte

Luego de cumplirse 1.000 días del fallecimiento de Diego Armando Maradona, miles de personas alrededor del mundo le dedicaron sentidos mensajes recordando al astro del fútbol. Este ellas, su ex pareja, Rocío Oliva, quién utilizó sus redes y le dedicó unas tiernas palabras.

La influencer suele estar presente en sus redes sociales. Actualmente cuenta con más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, suele mostrar todas las actividades que realiza a diario, entre esas, la actividad física. Además, de vez en cuando, recuerda a quién fue su pareja con emotivos posteos.

Posteo de Rocío Oliva

Recientemente, Oliva nuevamente fue tendencia tras publicar una fotografía en memoria a los 1000 días del fallecimiento de Diego Armando Maradona. En dicha imagen, se los puede ver juntos, abrazados y viajando en un avión privado de primera clase.

Además, decidió acompañar dicha publicación con unas sentidas palabras dirigidas al ex director técnico: “1000 días no son suficientes para olvidar al Puru”. Esta era el apodo que ella decidió ponerle al ex futbolista durante su relación. Su posteo alcanzó los 15 mil me gustas en total en cuestión de horas.

Es importante recalcar que luego del fallecimiento del “diez”, el 25 de noviembre del 2020, Rocío se ha mantenido con un perfil bajo, tanto a nivel mediático, como con la familia de Maradona. En múltiples entrevistas, el último amor de Diego, reconocido por él, contó que no la dejaron despedirse de su exnovio ni acercarse al velatorio que se hizo en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos.

Rocío Oliva tomó otros caminos de vida tras la muerte de Maradona

Lejos de las cámaras y el fútbol, así es la nueva vida de Rocío Oliva, la ex de Diego Maradona

Tras el fallecimiento de Diego Maradona y un breve paso por la pantalla chica, Rocío Oliva se alejó por completo de los medios. Actualmente, esta soltera, le gusta viajar por el mundo con amigas sigue siendo una apasionada del deporte e hincha de River Plate.

Actualmente, decidió enfocarse en volver a sus pasiones: abandonó la carrera de Periodismo y se metió de lleno en la práctica deportiva. De hecho, según confesó ella misma en una reciente nota, está pensando en ser entrenadora.

Así está la ex de Diego Maradona.

Seguí leyendo