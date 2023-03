Rocío Oliva reveló detalles de la interna del fútbol femenino y aseguró que irá por la presidencia de River

Rocío Oliva fue la última pareja conocida de Diego Maradona, quien estuvo presente a su lado en su travesía por los Emiratos Árabes Unidos. En la actualidad esta mujer está ligada al mundo del fútbol, donde dirige algunas academias y lo disfruta en cada momento.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Oliva fue invitada a EPA! (América TV), en donde habló de diversos temas como su presente, las complicaciones de la disciplina femenina del fútbol, sus recuerdos de Maradona y hasta sus intenciones de ser dirigente de un club grande de la Argentina.

Rocío Oliva manifestó su deseo de ser presidenta de River

Sobre este tema la blonda aseguró: “Me encantaría ser presidenta de River. Ya estoy en la política de River aprendiendo mucho. Me veo en ese lugar dentro de un par de años, cuando ya tenga un camino recorrido”, disparó.

Estas declaraciones no son casuales, ya que en 2021 participó en la lista Frente Unidos por River Plate que lidera la dupla del cirujano Carlos Trillo y el empresario Matías Barreiro que buscó imponerse en la presidencia del club.

El presente del fútbol femenino y el recuerdo de Diego Maradona

Actualmente, Rocío Oliva contó que está a cargo de distintas escuelitas: “Tengo tres academias de fútbol para nenas. Y, realmente, hay que estar. Empezamos ahora. Hay que renovar, estar detrás de la publicidad. Hacer muchas cosas. Ese es mi trabajo real”.

Asimismo explicó que quiere hacer cambios positivos en el club en cuanto al fútbol femenino, sobre el género de los entrenadores: “En las academias tengo a mujeres y hombres. Hoy en los clubes hay un 80% hombres. Estoy jugando en Chacarita porque fue uno de los pocos clubes que nos abrió las puertas con mis compañeras”, sostuvo.

Rocío y Diego estuvieron 6 años juntos.

Al hablar sobre Maradona, ella lo recordó con una gran sonrisa: “En lo personal me incentivaba, le encantaba y me acompañaba. Me enseñaba a patear tiros libres por horas enteras. Cuando jugaba bien me decía que no jugaba bien del todo, era muy exigente. Me decía que no jugaba bien del todo, era muy exigente. Me decía que tenía que correr más. No era machista en el fútbol, el amaba el fútbol y cuándo amas el fútbol no hay géneros”, sentenció.