Fernando Burlando, tajante sobre la muerte de Diego Maradona: “Fue un asesinato brutal y salvaje”

Elevaron a juicio oral a los ocho imputados por la muerte de Diego Armando Maradona y Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona, asegura que el exfutbolista fue asesinado. En una nota con Intrusos, el abogado fue tajante al referirse al fallecimiento del ídolo del fútbol.

Maradona murió el 25 de noviembre del 2020 y sus hijas dan fe que no tuvo una muerte digna, ya que aseguran que hubo quien dio la orden de no cuidar a Maradona y profesionales que no cumplieron con cuidar la salud del astro.

Burlando habló con Intrusos y dio su postura, que es la de sus defendidas, y aseguró que el juicio que enfrentarán será histórico. Además, adelantó que van a pedir la detención de los imputados por “homicidio simple con dolo eventual”.

“Va a ser un juicio histórico, no va a dejar día a día de sorprenderlos a todos. Matar a una persona como mataron a Diego es algo inadmisible en la vida y todos profesionales de la salud que están involucrados”, comentó el letrado en diálogo con el equipo que encabeza Flor de la V.

Y agregó: “Es una matanza brutal y bochornosa. Estas personas que eran los encargados de cuidarlo lo mataron, vamos a pedir cárcel para los asesinos. Vamos a pedir la detención de toda esta gente”.

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, con tres de los hijos del Diez.

Luego, se refirió al pedido de Dalma y Gianinna: “Lo que ellas buscan es la verdad, no tienen una contienda personal en esta causa con Morla. Si hay una persona vinculada a la muerte de Diego, que vaya adentro, esa es la directiva que me dieron”.

“Toda prueba sirve, no se descarta nada. Muchas personas que estuvieron dentro del entorno de Maradona van a tener que dar explicaciones. Diego tenía problemas psiquiátricos hace tiempo. Ya puedo opinar que esto fue un asesinato brutal y salvaje”.

Los ocho acusados por muerte de Diego Maradona van a juicio

Un tribunal de apelaciones confirmó que ocho profesionales de la salud deberán enfrentar un juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona en 2020.

Los tres miembros de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, suburbio al norte de la capital argentina, ratificaron los cargos presentados por la fiscalía y avalados por un juez de primera instancia contra los imputados por el delito de homicidio con dolo eventual.

Leopoldo Luque y Diego Maradona.

Los acusados, entre los que se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, son acusados de haber infringido los deberes que cada uno tenía a su cargo en los cuidados de Maradona cuando estaba convaleciente de una cirugía, conduciendo así a su muerte que, de lo contrario, hubiese podido evitarse.

Además del neurocirujano y la psiquiatra, el equipo que atendió a Maradona estuvo integrado por el psicólogo Carlos Díaz, los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

En caso de que un tribunal los encuentre culpables, los profesionales de la salud se exponen a penas de 8 a 25 años de prisión.