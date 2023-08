Un concursante de los 8 escalones afirmó ser amigo de Diego Maradona y llevó un objeto que lo comprueba

Como sucede en cada emisión de Los 8 Escalones, Guido Kaczka aprovecha algunos segundos del ciclo para conocer un poco más a los participantes. Este lunes el concursante que más le llamó la atención al conductor fue Ángel Gil.

Mientras la conversación fluía, el participante se presentó como un amigo íntimo de Diego Armando Maradona. Además, mostró una serie de regalos que le hizo el padre de Dalma y Gianinna.

Un concursante de los 8 escalones afirma ser amigo de Diego Maradona.

Ángel contó que está jubilado, pero que se dedicaba a fabricar redes de fútbol y pelotas. Sin embargo, ese no fue su único vínculo con el deporte: también conoció muy de cerca al campeón del mundo en México 86. “Estuve en Cuba con él”, aseguró.

Sorprendido y siguiendo con el interrogatorio, Guido le consultó por algo que se le veía a simple vista. “¿Qué tenés en la mano?”. Y la respuesta de Ángel Gil fue inesperada: “La cábala de Diego Armando Maradona. Tengo fotos, las fotos, todas que me saqué con Diego Armando Maradona”.

Un concursante de los 8 escalones afirma ser amigo de Diego Maradona.

Ante la consulta del conductor sobre la cantidad de imágenes tomadas con Maradona, si era “más de una”, Ángel respondió de manera afirmativa. “Yo era amigo de él, yo estuve en Cuba con él”, afirmó. Y siguió: “De Coppola no tanto, pero más amigo era de Lalo Maradona y de Hugo Maradona, que estaba en Nápoles”.

Un concursante de los 8 escalones afirma ser amigo de Diego Maradona.

A su vez, el “amigo de Maradona” confesó que tenía un objeto único. “Tengo de cábalas las fotos y el perfumero. Este perfumero era de Diego, y lo usaba todo el tiempo”, agregó Ángel mientras lo mostraba a la cámara. “Tiene el perfume Ángel. Ya lo usé. Me bañé con el perfume de él. Era como si Dios me tocara ¿viste? Me bendijo”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO: