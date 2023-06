Se casó con ella misma, se hizo cirugías y bajó más de 40 kilos: la participante que brilló en “Los 8 escalones”

En la transmisión de anoche de Los 8 escalones del millón (eltrece), el programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka, una participante llamada Dalila se robó la atención del público al compartir su historia de transformación personal que comenzó con la captura del ramo en un casamiento.

Dalila, presentada como una “bailarina de alto rendimiento de Villa Pueyrredón”, reveló que desde su separación de su pareja en octubre de 2019, experimentó una serie de cambios significativos en su vida. Todo comenzó cuando, en un casamiento, tomó el ramo de la novia y decidió casarse consigo misma.

Con una sonrisa radiante, Dalila detalló los increíbles pasos que ha dado en su viaje de amor propio: “Tomé el ramo en mis manos. Me casé conmigo misma. Adquirí el anillo de Lady Di, perdí 40 kilos, me sometí a una cirugía de aumento de pecho y nariz, y me hice 60 tatuajes”.

“¿Todo eso por agarrar el ramo?”, le preguntó Guido. Y, contundente, la concursante respondió: “Por casarme a mí misma y abrazar al amor propio”. Además, el conductor destacó la singularidad de la participante y su elección de vestuario, que capturó la atención de la audiencia.

Además de revelar su historia de autotransformación, Dalila también demostró su astucia al responder correctamente una pregunta médica compleja. Su interpretación detallada y precisa sobre la rectificación de la columna vertebral dejó impresionado a Guido y le valió la aprobación.

Los 8 escalones: iba por el récord de $12 millones, pero esta insólita pregunta le impidió ganar

Martín, un participante que había cosechado un gran camino y se encaminaba a los 12 millones de pesos, sufrió con una pregunta le impidió llegar a lo más alto.

Guido Kaczka, conductor de “Los 8 escalones”, le preguntó al médico que trabaja en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui y en un centro de rehabilitación sobre la letra de un famoso tango.

En "Los 8 escalones", el participante Martín iba por el récord de los $12 millones pero una pregunta le impidió ganar (El Trece)

“Según la letra de ‘Mi Buenos Aires querido’, ¿cómo es la pebeta que el protagonista ve bajo la luz del farolito?”, propuso el animador del ciclo de El Trece. El concursante no supo la respuesta, al inclinarse erróneamente por la opción B “brillante como un sol”. La correcta era la A “luminosa como un sol”.

“Cinthia en la final, y Martín queda a un paso por los 12 millones, ganador de 9 millones de pesos. Aplaudido por todos, a un paso de los 12, y pudieron, pudieron con Martín, una tiene 3 millones de pesos”, confirmó el conductor luego de que el participante quedara eliminado.

