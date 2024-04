Ganó $12 millones en Los 8 Escalones y le dio 3 a su rival: “No soy avaro” (VIDEO)

En una emocionante y sorprendente instancia del programa televisivo “Los 8 escalones” transmitido por Eltrece, el participante Joaquín protagonizó un momento que dejó a todos en el estudio atónitos. Luego de haber llegado a último escalón sin complicaciones, ganó un acumulado de $12 millones y tomó la inusual decisión de renunciar a su victoria y compartir los últimos tres millones con su rival.

“Voy a tomar una decisión. Hasta acá llega mi camino”, anunció Joaquín tras responder correctamente la última pregunta del juego. Su declaración dejó perplejos a los presentes en el set, incluido el conductor Guido Kaczka. Joaquín explicó que había decidido no llevarse el premio y renunciar al certamen. “O sea, vamos a hacer el juego más interesante. El premio de hoy no me lo llevo yo. No voy a volver”, dijo.

“Vos sabés Joaquín, antes de que digas nada, que para que el premio se haga efectivo tenés que volver”, le advirtió el conductor, pero el participante se mantuvo firme en su decisión: “Lo sé, por eso decidí que no voy a volver”.

El gesto de Joaquín tomó un giro aún más emotivo cuando decidió compartir los tres millones restantes con su rival, Omar. “Perdés estos tres millones, ¿y los tres millones para quién van?”, preguntó Guido Kaczka y respondió: “Mi compañero (Omar) que llegó hasta la final”.

Joaquín le dio los 3 millones a Omar. Foto: captura.

El otro finalista se mostró profundamente conmovido por la generosidad de Joaquín y ambos jugadores se abrazaron en un momento lleno de emoción ante la mirada de todos en el estudio.

El ganador explicó que su decisión se basaba en su deseo de darle la oportunidad a otra persona y que él no necesitaba el premio. “Yo no soy avaro, y la verdad que me está costando seguirle el ritmo al programa, venir todos los días. Es como que digo: ‘che, bueno, que le toque a otra persona más’”, explicó.

Su acto de bondad fue elogiado por el conductor del programa, Guido Kaczka, quien destacó la rareza de este tipo de decisiones en un contexto competitivo como el del programa: “Esto existe porque de hecho está pasando acá, pero lamentablemente no estamos acostumbrados a estas cosas, a estas decisiones”. Luego remarcó que es una situación que está dentro de las reglas del juego.

Nicole Neumann, también presente en el programa, se sumó a los elogios hacia Joaquín: “Es un acto de bondad gigante, porque es mucha plata, todos la necesitamos, y la verdad que es de una admiración enorme, y que vos lo acompañes, eso también la verdad que para aplaudirte, a los dos”, le dijo a la novia del participante.