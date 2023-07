Dalma Maradona anunció su salida de radio Metro con fuertes acusaciones: “Roza la falta de respeto”

A través de un posteo publicado en sus redes sociales, Dalma Maradona anunció su salida de Radio Metro. Según contó la actriz argentina, esta decisión no fue tomada ni elegida por ella y aprovechó también para lanzar fuertes declaraciones contra los superiores de la empresa.

Dalma, que actualmente cuenta con más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, compartió una foto, donde en la descripción, explicó los motivos de su sorpresiva salida de “Un día perfecto”, programa que se emite en Radio Metro, medio de comunicación con el que llevaba tres años vinculada.

Dalma Maradona habló de su salida de Radio Metro

Dalma comenzó su posteo: “La foto no tiene nada que ver con el texto. La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes”. Además, resaltó: “Claramente no fue una decisión mía, pero bueno”.

Luego, la hija de Maradona continuó: “Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo, las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto”. Agregado a esto, aclaró que por cariño a su equipo de trabajo, decidió prolongar su presencia allí.

La hija de Diego Maradona se emocionó al ver que su hija reconoció a su abuelo.

También, aprovechó para agradecer a todos sus oyentes por haberla acompañado durante su estadía en la radio y a las personas que la hicieron entrar durante lo que ella consideró “el peor momento de su vida” y un “agujero horrible”. Con esas palabras, la famosa argentina hizo referencia a todo el periodo posterior al deceso de su padre, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Por último, cerró su publicación con unas emotivas palabras dirigidas a sus seguidores: “Gracias a todos por dejarme jugar! Gracias por enseñarme a hacer radio! Los quiero mucho y siempre que los escuche, va a ser un día perfecto!”.

El recuerdo de Dalma Maradona con su padre, Diego Maradona

En uno de sus últimos publicaciones en redes sociales, Dalma Maradona recordó a su padre Diego Maradona, a través de una foto familiar, en la que se encuentra también Gianinna Maradona y Benjamín Agüero.

En los comentarios de sus fotos, su hermana respondió a dicho recuerdo: “Se me metió una sis en el ojo... NOS AMO PARA SIEMPRE!!!!!! Perfectamente imperfectos, pero siempre unidos. Espalda con espalda”.

Recuerdo de Dalma Maradona a Diego Maradona

