Marité Badui: “Queremos ejecutar en el corto plazo las obras financiadas con el resarcimiento de la Nación”

Marité Badui es la subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia. Como tal, es quien está a cargo de la coordinación y planificación de las obras del Gobierno.

Badui cuenta que el banco de proyectos de la provincia acumula actualmente 70 iniciativas, todas vinculadas al agua y la energía, que fueron las marcadas como prioritarias al comienzo de la gestión de Alfredo Cornejo ¿Serán esos proyectos los que se concreten con los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibe de la Nación como resarcimiento por la promoción industrial? La funcionaria no lo asegura, más allá de que el interrogante se develará pronto, ya que, tras la adenda que permitió ampliar la utilización de esos fondos, el plan es comenzar a licitar obras antes de fin de año.

También cuenta Badui que no hay que descartar que los fondos se utilicen en obras viales y aclara que el dique El Baqueano, única obra hidroeléctrica en carrera, sigue siendo prioritario para el Gobierno provincial.

-¿Cuál es su función en el manejo de los 1.023 millones de dólares?

-Con respecto a todo lo que tiene que ver con la presentación de las obras, eso está concentrado en la Subsecretaría de Infraestructura. El fideicomiso de administración es para asegurar que estén afectados los fondos de acuerdo con una manda. Esa manda ahora cambió, con una autorización que era para hacer Portezuelo del Viento y que ahora es para hacer obras públicas de infraestructura. El procedimiento se hace en esta subsecretaría.

Toda inversión que se haga en la Provincia tiene que pasar por el Banco de Inversión Pública, lo que asegura ciertos estándares para los proyectos. Independientemente del resarcimiento que recibe Mendoza, toda obra se carga en ese banco. Estos proyectos también van a estar cargados allí. Hay que cargar allí los formularios para dimensionar de qué se trata el proyecto, si hay afectación de activos, si hay fuentes de financiamiento o del presupuesto.

El Ministerio de Hacienda toma la información a los efectos de planificar el flujo y cómo conseguir el financiamiento e Infraestructura lo toma para la formulación de los proyectos, así como para la licitación y la entrega de las obras. Hemos estado trabajando juntos para que los proyectos que ingresen para ser financiados por el fondo de resarcimiento cumplan con estos estándares, más algunas otras cuestiones relevantes para planificar cualquier obra y para poder trabajar en los distintos frentes. Yo no manejo los fondos, pero tengo a cargo la coordinación y planificación de los proyectos.

-¿Cómo funciona el Banco de Inversión Pública?

-Existe desde el año 1994. Es un banco de proyectos. Estos bancos promueven tener consolidada una cartera de proyectos, así pasan por un tamiz mínimo para hacer su evaluación.

-¿En este banco están cargados ya los proyectos en los que se van a invertir los 1023 millones de dólares?

-No, porque como dijo el gobernador, pueden presentar proyectos los intendentes y distintas jurisdicciones. Por otro lado, hemos ido trabajando en una cartera de proyectos de acuerdo a lo que dijo el gobernador cuando asumió y lo volvió a ratificar ahora, respecto de que la prioridad la tienen el agua y la energía. Desde diciembre empezamos a relevar los proyectos que tenía Emesa, EPRE, Aysam e Irrigación, y de todos esos proyectos, que son alrededor de 70, hemos hecho el camino crítico de cada uno. Esos proyectos están en distintos niveles: en idea, en anteproyecto, algunos requieren manifestación de impacto ambiental y otros requieren evaluación de impacto ambiental. Lo que hemos hecho ha sido mapear todo esto para tenerlo a la hora de decidir y saber a qué nos vamos a enfrentar.

-Pero no necesariamente se van a hacer esas obras con los 1.023 millones de dólares…

-No no. Nosotros empezamos con la inclusión de los proyectos de agua y energía, ahora se suman los que pueden tener inversión privada y los que puedan generar desarrollo económico o infraestructura, sobre todo en áreas o regiones que hayan quedado postergadas.

-¿Se puede afirmar que van a tener prioridad los departamentos del sur en cuanto a las obras?

-No, pero la distribución tratará de ser lo más equitativa posible. Los proyectos que hay, sobre todo de agua y saneamiento, y los de agua con fines productivos, cubren gran parte del territorio de la provincia. Dentro de los proyectos importantes hay dos hidroeléctricos: El Baqueano y Portezuelo del Viento, que sigue, a pesar de todo lo que pasó.

La funcionaria aclaró que la Provincia ha priorizado al sur provincial en la realización de obras.

-¿Todavía tiene prioridad política El Baqueano?

-Sí. Hay que conseguir el contrato de venta de energía, que es algo de lo que puede dar detalles el ministro de Gobierno Natalio Mema y se sigue conversando por eso con la Nación. También hay otras obras que podrían entrar en el resarcimiento: son los acueductos. Mendoza ya ha hecho dos. El primero se hizo en General Alvear y el segundo que se está haciendo está en San Rafael. Son obras muy importantes, que amplían la posibilidad de producción, que han sido para el sur y por los cuales se ha esperado más de 50 años.

-Lo que dice es que el sur ya ha sido tenido en cuenta.

-Por ejemplo, en infraestructura sanitaria se han terminado hospitales. Hubo una obra muy importante en el Hospital Enfermeros Argentinos. Estamos formulando un proyecto para un pabellón psiquiátrico en el hospital de General Alvear, por la problemática de salud mental que existe. También estamos tratando de recomponer las cloacas de Malargüe, porque es una de las pocas ciudades del país que no tiene cloacas. Esta amplitud también hace que podamos hacer infraestructura de conectividad para mejorar la situación de territorios que quedaron postergados por falta de servicios básicos. Sin servicios básicos no se pueden atraer inversiones. Ahora, hay que ver los esquemas de repago cómo pueden ser. Por ejemplo, una obra de infraestructura vial en la que se pueda cobrar peaje. La ruta Catitas-Monte Comán, que es una de las que está en cartera, hace a la conectividad con el sur provincial ¿Cómo se saca la producción? A través de los caminos. Eso también tributa a esas unidades de negocio.

-O sea que se podría usar el dinero del resarcimiento en alguna obra vial.

-Sí. El gobernador cuando hace el anuncio habla de la matriz económica de Mendoza. Hay que mirarlo en este marco. Las obras son tributarias de algo. Con las rutas puede haber peaje o una participación privada, concesionándola y que ellos recuperen la inversión vía peaje. Así, no hace falta que el Estado entre con el cien por ciento de la inversión.

-¿Qué otras obras viales tienen en mente?

-Hay rutas en el sur y alguna ruta que hace más a lo turístico, entre Las Heras y Potrerillos. Es una idea solamente, pero a partir de la ampliación de destino del resarcimiento se puede contemplar, si hay participación público-privada.

-¿Cuándo se oficializará el plan?

-Nosotros ya empezamos con la planificación, ahora se tienen que cargar al banco de proyectos los que se propongan para que estén todos consolidados.

-¿Los intendentes pueden presentar proyectos?

-Que nosotros no aceptemos ningún proyecto que no esté en el Banco de Inversión Pública ha obligado a capacitar a todos los municipios en la carga. En Hacienda hay un equipo técnico que los asiste. Hay proyectos de infraestructura de los intendentes. Todavía no hay nuevos proyectos cargados por los intendentes, pero ellos tienen la información para hacerlo. Tienen la vía habilitada para la presentación. Me parece que la inversión debe ser inteligente para solucionar problemas territoriales que existen, obviamente, y para generar una mayor integración entre las regiones. Hay que tener en cuenta también las obras que hagan a la potencia de la microrregión. Por ejemplo, un parque industrial puede estar en un departamento específico, pero atender a otros de la región. Es importante que los intendentes consideren abrirse al desarrollo de una región, más allá del territorio de cada uno en particular.

-¿Hay plazos para la definición de las obras que se van a hacer?

-Sí. Hay que meterle a fondo con los proyectos para que en el corto plazo se puedan empezar a licitar. No nos queda tanto tiempo. No es un plazo etéreo.

-¿Es un plazo de algunos meses o de acá a fin de año, por ejemplo?

-La idea sería licitar obras antes de fin de año. Las de agua y saneamiento por ejemplo, dependiendo del esquema de recupero. Tenemos la intención de empezar a ejecutar obras en el corto plazo. También el gobernador ha dicho que presenten proyectos. Mientras tanto nosotros vamos trabajando en aquellos que creemos que son necesarios y hacen a la igualdad de punto de partida, como son básicamente la infraestructura económica y de servicios. Por eso se insiste tanto en el agua de uso productivo y en proyectos de agua y saneamiento. Las obras hidroeléctricas tienen otra complejidad. La instrucción que tengo es avanzar fuertemente en dejar proyectos formulados y empezar a licitar aquellos a los que les dan prioridad en agua y energía, o que tengan repago y participación público privada. Estamos armando una especie de muestra de los proyectos que serían factibles para que en un plazo corto empecemos a ejecutarlos.