Dalma Maradona está embarazada de su segundo hijo y reveló qué nombre le podrán

Dalma Maradona será mamá por segunda vez y fue ella misma quien dio la noticia en el programa de radio que conduce. La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe le dará una hermanita a Roma, ya que contó que será otra nena.

La actriz habló este lunes en la emisión de “Un día perfecto” (Metro 95.1) y anunció que está embarazada por segunda vez. Pero no solo dio la feliz noticia en vivo, sino que también contó que la bebé que viene en camino se llamará Azul.

La hija del Diez se dio el lujo de ser ella misma quien lo cuente, sin dar pie a que los medios lo filtren previamente. Además, pensó que el momento y el lugar para decirlo era en el programa en el que lleva un tiempo al aire.

“Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!”, dijo al aire sin que nadie lo esperara.

Dalma Maradona confirmó que está embarazada

“Solo Claudia y Gianinna ya saben, después nadie más”, aseguró. La actriz fingió una situación fuera del aire para despistar a sus compañeros, y en chiste amenazó con querer renunciar al programa.

Nicolás “Cayetano” le había respondido “pensé que me ibas a decir que estabas embarazada”, algo que ella se encargó de negar.

“Le dijimos: ‘Mamá y papá te tienen que contar algo’; y ella dijo ‘ya sé’. Le digo ‘¿qué? ¿Sabes qué tiene mamá en la panza?’. ‘Sí, un bebé’. Resolvió como nadie. Con Andrés nos quedamos (sorprendidos) y dijimos ‘no puede ser’”, contó sobre el momento de la revelación.

Dalma a la espera de su segunda hija

La actriz tuvo a Roma en 2019 y pronto se sumará otra niña a la familia. “Estuve vomitando todos los días. Fue heavy, total. Me enteré antes de irme a hacer el rally de Nápoles, trabajando de 8 a 8″, reveló sobre las primeras semanas de

gestación.

“Para mi era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”, se sinceró. “Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica, con todo el amor”, afirmó.

“Será la última, con toda la felicidad del mundo. Fue re contra buscada, vino al toque”, agregó. Azul nacerá en agosto.