Con promociones y beneficios, los mendocinos estiran su billetera

Después de cinco meses, la inflación en la provincia de Mendoza volvió a un solo dígito, con un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 9,2% en el Gran Mendoza durante marzo, destacándose las subas en Educación (19,5%), Atención Médica (11,3%) y Alimentos y Bebidas (10,8%). Esta realidad económica ha llevado a las familias a replantear sus estrategias de compra, buscando activamente promociones bancarias, descuentos y reintegros para maximizar el poder adquisitivo de sus billeteras.

Las familias han comenzado a desarrollar otras estrategias de compra, cambiando sus hábitos de consumo y sosteniendo también en una búsqueda activa de diversos beneficios para mantener un manejo financiero más eficiente de sus recursos. Vale recordar que en marzo, una familia tipo necesitó $ 684.000 para no ser pobre en Mendoza. En este escenario, por ejemplo, hasta el miércoles 30 de abril, un banco nacional ofrece los miércoles un reintegro en las compras de supermercados del 30% pagando con sus tarjetas de crédito.

Silvia Muratore, una cliente que vive Guaymallén, le comentó a Los Andes que suele buscar precios en los mayoristas y que además recurre al uso de billeteras virtuales, “debido a los beneficios y descuentos que ofrecen algunas aplicaciones”. Como el de ella, también muchos casos más. La aplicación Modo, la billetera virtual que asocia a los bancos Nación, Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Ciudad e Hipotecario, además de reintegros y descuentos en supermercados, también ofrece beneficios en combustibles y en vestimenta.

Por su parte, Mercado Pago, ofrecen un 25% de descuento en el primer pago con saldo y crédito online hasta $2.000 por usuario. Mientras que Ualá otorga un 20% de descuento en compras, hasta $ 1.500 por usuario, dependiendo de la cadena donde se compre.

Los productos de primera marca ofrecen al consumidor un ahorro potencial de hasta un 12,1%, / Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Las promociones vigentes

Las promociones bancarias ofrecen a los clientes la oportunidad de ahorrar considerablemente en sus compras. Por ejemplo, Banco Nación ofrece un 30% de reintegro en supermercados y mayoristas, con un tope semanal de $10.000 y una acreditación máxima de 30 días. Maxiconsumo brinda un 40% de reintegro los viernes y sábados, con un límite de $4.000 por banco y semana, con acreditación en hasta 30 días.

ChangoMás y Supermercados Yaguar ofrecen descuentos del 10%, 25% y 30% los días jueves y miércoles respectivamente, con topes de reintegro de hasta $4.000 y $12.000, con acreditación en 30 días. Mientras que Makro ofrece hasta un 30% de descuento los miércoles para Clientes Macro Selecta, con topes de $12.000.

Para los clientes del Banco Patagonia, Carrefour ofrece un 15% de reintegro los miércoles, y un 5% adicional si cobran su sueldo en ese banco. Además, Supermercados Diarco brinda un 25% y 30% de reintegro los miércoles para Clientes Macro Preferencial, con topes de hasta $10.000 y $12.000 respectivamente.

Análisis de precios

Damián Di Pace, economista y director de Focus Market, subrayó que “el comportamiento en el carrito de supermercado refleja la compleja relación entre producción, distribución, comercio y consumo”, así como la volatilidad en la previsión financiera. En un estudio realizado por su consultora y que fue difundido durante la primera semana de abril, se señaló los beneficios de aprovechar las promociones en los supermercados y los productos de segundas marcas; revelando un ahorro potencial de hasta un 18,1%.

El estudio reveló también una importante brecha de precios entre productos idénticos entre las diferentes cadenas de supermercados, señalando como ejemplo una diferencias del 36,4% en el arroz y del 41,2% en un vino. Mientras que entre los beneficios, destacó que las familias podrían ahorrar hasta un 18,1% al comprar con promociones, y un 7,6% en productos de segunda marca. En comparación, los productos de primera marca ofrecen al consumidor un ahorro potencial de hasta un 12,1%, con un promedio del 3,9%.

El economista Walter Carvalho destacó la importancia de comparar precios debido a la falta de referencia en medio de la crisis económica. “El 80% de las compras que hago son en un mayorista”, explicó a modo de ejemplo Carvalho, agregando que mantener un stock de productos no perecederos “aplicando todos los beneficios o las promociones que brindan los bancos o los propios supermercados” se ha convertido en los últimos tiempos en una práctica común como protección contra la inflación.

Del otro lado del mostrador

“Por supuesto que todas las promociones bancarias, cuando existen, el cliente las usa. Así le devuelva 3.000 pesos como tope o lo que sea, el cliente las usa”, sostiene Rubén David, gerente del Mayorista Oscar David. Agregando que no solo las bancarias, las de los supermercados, cables, etc. “Lo que dicen las consultoras, el INDEC es una realidad; hay caída de 10, 12 puntos en las ventas y estamos tratando de que eso no ocurra, haciendo promociones, descuentos. Todo lo que las empresas me pasan, lo volcamos inmediatamente para no perder clientes, ni perder venta. Hay bastantes promociones y las aplicamos”, explicó el empresario.

En el caso de las promociones bancarias, de acuerdo a la firma que la ofrece, están concentrando los días de beneficios entre semana, provocando un cambio en el habito de consumo de los clientes. “En cuanto a eso, estamos muy ágiles para ofrecer todo a nuestros clientes y que nos sigan eligiendo para sus compras”, destacó David. Quien también comentó que “estamos como llegando al piso del precio. Porque ya se bajó todo lo que se podía bajar, porque hay costos que no podés eludir. Los costos han subido, la luz, los sueldos, los costos para la industria; ha bajado los precios porque no venden, pero es como que están ahí al límite en cuanto a los costos de producción”.

Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicio (FASA), en declaraciones publicadas por Ámbito Financiero, comentó acerca de las tendencias observadas en las cadenas regionales. El empresario señaló un cambio en los hábitos de consumo, donde los consumidores optan por visitar más frecuentemente los supermercados. “Estadísticamente, hemos mantenido la cantidad de tickets emitidos, lo que significa que no hemos perdido clientes. Sin embargo, estos tickets contienen menos unidades que antes. Los consumidores realizan más visitas al supermercado con lo que tienen disponible”, señaló.