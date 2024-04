Andrés Calamaro habló de la marcha universitaria nacional: “Hacen quedar a la demagogia como una de las bellas artes”

La marcha en defensa de la universidad pública en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del país generó una avalancha de expresiones tanto de apoyo como de rechazo, entre figuras políticas y del espectáculo.

Uno de los que se pronunció en contra de la manifestación fue el presidente de la Nación, Javier Milei , quien compartió en redes sociales una imagen de un león sosteniendo una taza con la leyenda “Lágrimas de zurdos”. Esta publicación fue acompañada por un mensaje que dice: “Día glorioso para el principio de revelación”, aludiendo a una teoría que celebra el éxito en medio del fracaso, dirigido a los políticos y sindicalistas que participaron en la marcha. Siguió: “Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... Viva la Libertad Carajo”.

El post de Javier Milei por la marcha. Foto: captura de pantalla.

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó las palabras de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante el acto. La mandataria replicó un video del discurso de Almeida con la frase “Hebe lo que te perdiste...”. En el fragmento citado, Almeida dijo: “Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”.

El tuit de Victoria Villarruel. Foto: captura de pantalla.

QUÉ DIJO ANDRÉS CALAMARO SOBRE LA MARCHA

El cantante Andrés Calamaro también se manifestó en contra de la marcha a través de publicaciones en la red social X, antes conocida como Twitter. “Ok ... En el confinamiento las universidades seguían abiertas, como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron”, publicó, “es un sarcasmo”, aclaró fiel a su estilo en otro tuit.

Los tuits de Andrés Calamaro luego de la marcha universitaria. Foto: captura de pantalla.

“Cerra el orto Andrés” le respondió Malena Pichot y Calamaro le replicó: “Malena... Para ser humorista te tomas demasiado en serio. Seguí marchando para Palestina y por una demagogia legal y gratuita”. El artista no se quedó ahí y en otra publicación le comentó: “Haces quedar a la demagogia como una de las bellas artes”.

Los tuits de Andrés Calamaro luego de la marcha universitaria. Foto: captura de pantalla.

“No me agrada que me falten el respeto con groserías y mentiras porque soy un transeúnte que camina por la calle y los ciudadanos me tratan genial … Me saludan, me abrazan, me gritan cosas lindas y nos sacamos fotos”, se explicó Calamaro en un tuit.

“Soy un muchacho que puede sentarse a conversar con cualquiera más allá de filtros ideológicos o morales. Además, tengo el privilegio de sentarme en mesas chicas (tertulias) de difícil acceso, donde escucho y aprendo … y me pronuncio como escéptico optimista” y añadió: “La principal cualidad de una persona decente e íntegra es ser amable con todo el mundo, respetar a los adversarios, tolerar a los que piensan distinto (mucho mejor si piensan realmente), blindar el buen humor y fustigar el oportunismo”.

Los tuits de Andrés Calamaro luego de la marcha universitaria. Foto: captura de pantalla.

Finalmente escribió: “Los músicos nos tratamos siempre con amistad y respeto, camaradería y confianza. Somos un gremio puro en ese sentido. Prima la tolerancia y la principal razón para ponernos de acuerdo es enfrentar al autoritarismo, evocando quizás a la represión policial de ‘nuestra época’” .