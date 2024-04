La tajante opinión de Florencia Peña sobre los ataques de actores en contra de Guillermo Francella

Florencia Peña es de las actrices que más conoce a Guillermo Francella por los años y proyectos que compartieron juntos y no se mantuvo al margen de las duras críticas que recibió el actor de parte de sus colegas por mostrarse esperanzado con el gobierno de Javier Milei.

Cecilia Roth, Nancy Dupláa, Érica Rivas, María Valenzuela, y Dolores Fonzi son solo algunos de los que no dudaron en responderles a los periodistas cuando les preguntaron por las declaraciones del actor.

Si bien el artista solo opinó una vez y sus palabras fueron escuetas, bastaron para que sus colegas apunten contra él por no hablar en defensa de la cultura y del cine nacional.

Fue en el programa de stream de la Negra Vernaci que Flor Peña se refirió a este tema y expresó al respecto: “Guille y yo pensamos distinto. Adoro a Guille le tengo un gran cariño y hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando”.

“Sentía que a cada actor que aparecía en escena se le preguntaba qué opina de lo dijo Guillermo. Lo que dijo Guillermo fue una vez y se replicó ciento veinte mil veces. Hubo un ensañamiento de que todos opinemos sobre lo que dice el otro”, expresó al respecto.

Y luego fue tajante: “Y yo creo, porque me pasó, que el foco no tiene que estar nunca en qué opinamos nosotros porque nosotros no le cambiamos la vida a la gente. No soy funcionaria y Guillermo tampoco es funcionario”.

“Estamos desviando el foco cuando el foco es que el INCAA está cerrado en este momento y nos estamos dedicando a quién le pega a Guillermo y quién no le pega. No es por ahí”, cerró.

Guillermo Francella y Florencia Peña (Prensa Casados con hijos)

Las declaraciones de Francella sobre Milei por las que fue atacado

“¿Cómo estás viendo el país?”, le consultó Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y la gente empieza a disfrutar un poco más de estas medidas”, reveló el actor.

En cuanto a los cambios en materia de economía, sumó: “Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

“Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, explicó. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, concluyó.