María Valenzuela le respondió a Francella y denunció que le sacaron remedios a su hija

La tensión política que vive el país se coló en el mundo artístico y los actores no escapan a lo que parece ser una nueva grieta entre el gobierno de Javier Milei y la difusa oposición. Esto quedó plasmado días atrás con las declaraciones de Guillermo Francella defendiendo las medidas del Ejecutivo nacional y figuras como Julieta Zylberberg, Érica Rivas y otros contestándole a Francella.

Tras ese ida y vuelta entre los mediáticos, una nueva voz salió a contrarrestar las opiniones del protagonista de “El encargado”. Se trata de María Valenzuela, quien confrontó con las opiniones políticas de Francella debido a que se encuentra en medio de un reclamo por la medicación de su hija, Malena Mendizabal, quien sufrió un ACV hace 21 años y necesita con urgencia los remedios.

El actor había declarado en una nota con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky que las medidas del Gobierno “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

Francella agregó en ese momento que “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”. En ese marco fue que Valenzuela respondió a las apreciaciones del artista: “No comparto lo que dice Guillermo, pero es su opinión y la respeto”. “Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes”, señaló.

“Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja. Las otras dos cajas, anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar. Hay chicos que se están muriendo de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?”, insistió.

Por su parte, desde Teleshow se contactaron con Malena Mendizabal tras las declaraciones de su mamá y la joven aseguró que “El Estado me tiene que otorgar la medicación. Tengo el Certificado Único de Discapacidad desde hace un año y dos meses. En el gobierno anterior saqué el certificado de discapacidad y todos los meses yo iba a una farmacia que me daba el Estado. Iba a retirar mi medicación porque sufro convulsiones. Tomaba tres cajas teniendo esa receta autorizada. El otro día mi mamá fue a retirarla y le dieron una caja. Ella le dijo que la receta son por tres cajas y cuando se fijaron en el sistema de la farmacia, que el Estado me había dado, le dicen ‘una, sí y dos suspendidas’”.

“No sé hasta cuándo serán suspendidas, pero hoy ya no tengo remedios. Hoy es la última medicación que tengo. Mañana, obviamente, mi mamá me va a ayudar porque sale 18 mil pesos cada caja o más. En su momento eran 18 mil pero ahora debe estar mucho más”, agregó.

“El miércoles voy a ir a la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí en Núñez en Drago al 1500, que es donde me dieron el Certificado Único de Discapacidad en el mismo lugar. Voy a ir para que me expliquen por qué me suspendieron dos cajas. Hace 21 años que sufro de convulsiones y hace 20 años que venía pagando mi medicación, hasta que en un momento dije ‘ya no puedo pagar tres cajas a 18 mil pesos’. Es una enfermedad crónica. Lo que me provoca convulsiones es la cicatriz del ACV. La cicatriz va a estar de por vida, por ende la medicación va a ser de por vida. Por eso el Estado me tiene que dar la medicación”, expresó con preocupación.