La “esperanza” de Guillermo Francella sobre Milei: qué había dicho en su momento de Macri y Alberto Fernández

Guillermo Francella hizo bastante ruido con sus recientes declaraciones, este martes, sobre la situación del país. Pero no es la primera vez que opina sobre política.

En diálogo con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky por Radio Mitre, Francella respondió: “Esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, que sí sé que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor”.

“Sabía que iba a haber contrastes, y en cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo”, añadió.

En una entrevista en 2022 en Radio Mitre, Francella abordó temas candentes como la polarización política y la grieta social que aquejan a la nación. Y brindó su opinión sobre el gobierno de Alberto Fernández.

“Hace años que nos pasa no crecer, no poder proyectar, pero intento creer que vamos a mejorar, que esto va a levantar... quien ve algo distinto vive en Uganda. Esto no va para atrás ni para adelante”, señaló el actor, manifestando su pesimismo sobre la evolución del país.

Estas declaraciones se suman a las expresadas por Francella en una entrevista previa con la revista Gente, donde comparó la grieta política con “un vómito humano” y expresó su desconfianza en que la situación actual pueda cambiar.

“Yo cada vez tengo menos esperanzas de que la cosa vaya a cambiar, pero por supuesto hay que poner el ojo en ellos, en lo nuevo, en que haya ideas renovadoras, algo que indique que nuevamente Argentina pueda ser el país que se soñó”, comentó en aquella ocasión.

Sin embargo, estas no son las únicas ocasiones en las que Francella ha hecho referencia a la política argentina.

Qué dijo Guillermo Francella sobre Mauricio Macri, en 2018

En una entrevista de 2018 con Luis Novaresio en el ciclo de A24, el actor había expresado su confianza en el gobierno de Mauricio Macri.

“Estoy convencido de que es un momento histórico para los argentinos, muy interesante de transitar y de acompañar”, afirmó Francella, mostrando su apoyo al mandato del entonces presidente.

En la misma entrevista, Francella abordó temas como la polarización política y el impacto de la televisión en la sociedad. “Elegís vos entrar en la grieta o en la chicana. Trabajo con gente de distintas ideologías y jamás se toca el tema político. Está en vos”, expresó el actor, reflexionando sobre la división que atraviesa la sociedad argentina.