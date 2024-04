Todo lo que dijo Esteban Lamothe sobre Guillermo Francella: “Debe tener plata guardada en el banco”

Esteban Lamothe criticó las recientes declaraciones de Guillermo Francella respecto a las medidas económicas implementadas por el presidente argentino Javier Milei, enfatizando la importancia de la sensibilidad en momentos de crisis.

En una entrevista para LAM (América), Lamothe expresó su desacuerdo con Francella y señaló la necesidad de considerar la situación de quienes enfrentan dificultades económicas reales.

“Debería tener un poquito más de sensibilidad. Yo creo que es muy fácil desde tu departamento... No sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento, y desde ahí, es muy fácil decir ‘esperemos’”, soltó Lamothe.

“Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar”, declaró Lamothe, refiriéndose a la desconexión percibida en las palabras de Francella.

Lamothe destacó la situación de las personas comunes que experimentan dificultades financieras diarias, contrastando la perspectiva privilegiada desde la que, según él, Francella emite sus opiniones.

“Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata. ¡Yo lo veo eso! Hay gente que no le echa nafta al auto. Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar el supermercado...”, afirmó el actor.

El actor también expresó su descontento con el respaldo de Francella al gobierno actual, sugiriendo que esta postura contradice el compromiso histórico de Francella con el arte y la cultura.

“Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagando en eso”, añadió Lamothe.

Esteban Lamothe aclaró: “Yo nunca viví del Estado”

A pesar de sus diferencias políticas, Lamothe aseguró que respeta a Francella como colega y reconoce su derecho a expresar sus opiniones políticas.

“Tampoco es tan grave lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo en nada con Guillermo Francella, pero también es un tema que ya está. Yo no tengo el ánimo de enfrentarme a él. Hay micrófonos y él es libre de hablar”, afirmó el actor.

Esteban Lamothe participó en un spot de Wado de Pedro

Lamothe destacó la importancia del diálogo constructivo y la necesidad de evitar la confrontación innecesaria en el contexto político actual.

“Este gobierno está fomentando la crueldad y la violencia. Entonces, yo no me voy a poner a decir ‘Eh, Francella, hijo de puta’, porque ése no es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo. En todo caso, hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto. Lo que no hay que hacer es andar tirando puñaladas al pedo”, concluyó Lamothe.

En un cierre contundente, el actor subrayó su independencia financiera y su falta de dependencia del Estado, rechazando cualquier insinuación de recibir beneficios gubernamentales.

“Este gobierno y esta sociedad instalan una mentira detrás de otra. Yo, por ejemplo, no pedí nunca un subsidio. Jamás. A mí nunca el Estado me dio un subsidio. Yo voy a cumplir 47 años y nunca viví del Estado”, afirmó Lamothe.