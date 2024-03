La contundente respuesta de Esteban Lamothe a Milei por una foto manipulada que compartió en sus redes

En medio del contexto de despidos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y las críticas del presidente Javier Milei hacia la financiación estatal del cine, circuló en redes sociales una foto que acusa al actor Esteban Lamothe de escribir en su palma izquierda “Basta Milei”. Sin embargo, Lamothe desmintió la acusación y compartió la imagen original en la que se revela que la leyenda dice “Raúl Esteban”.

El meme, que se difundió en plataformas como Facebook, X e Instagram, acusa a Lamothe de ser un “parásito fracasado” que vive de ayudas estatales, en el marco de los recientes ajustes en el INCAA. La imagen compartida por Milei en su cuenta de Instagram, compara con la mano de un trabajador, insinuando que el actor no tiene callosidades por vivir de subsidios.

El post de Milei en Instagram donde aparece Lamothe. Foto: captura.

El titular del instituto, Juan Carlos Pirovano, anunció despidos y cierre de plataformas digitales en el INCAA. El 22 de enero, Milei había dicho en una entrevista radial: “¿Sabés lo que pasa? No hay plata. Si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para, digamos, darle de comer a la gente”.

El actor Esteban Lamothe respondió a la acusación publicando la imagen original en su perfil de X, alegando que Milei compartió la versión manipulada. La foto original, fechada el 22 de octubre de 2020, forma parte de la campaña “Manos por la Identidad” de las Abuelas de Plaza de Mayo, en la que Lamothe participó para concientizar sobre la búsqueda de víctimas del robo de bebés durante la dictadura militar.

"Deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar", el tuit de Lamothe a Milei por compartir una foto editada. Foto: captura de pantalla.

La propuesta de la campaña consistía en invitar a quienes quisieran participar a escribir su nombre en la palma de su mano y luego tomar una foto o video para compartirlo en redes sociales.

“La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “basta Milei” está armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente, por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias”, publicó el actor en su cuenta de X.

Esteban Lamothe compartió la foto original.

Lamothe se manifestó políticamente hace unos meses, llamando a no votar por Milei durante la carrera electoral de 2023 en Argentina. “No tiene que ganar Milei. No voten a Milei, no lo hagan. Es lo único que le puedo decir al pueblo argentino”, dijo.