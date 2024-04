El hijo de Flor Peña abrió una pastelería: cuánto cuesta la media docena de alfajores

Tomás Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, inició un emprendimiento de pastelería. El joven de 21 años decidió dedicarse de lleno a su pasión. En una entrevista con Teleshow contó que su gustó por la pastelería empezó a mediados del 2020, en plena pandemia de coronavirus.

“Estaba terminando el colegio, medio perdido, y empecé cocinando para mis hermanos y mi mamá. Somos muy dulceros y se me dio por probar recetas de tortas, budines, alfajores, muffins”, recordó.

Toto aprendió mirando tutoriales de YouTube y un año después comenzó a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía.

“Me empezó a gustar mucho cocinar y me pareció que tener mi propio proyecto era una idea encantadora para poder vivir de esto. No me gusta depender de otra persona y esa fue una causa también para arrancar a emprender”, señaló.

Así nació Alfit, la pequeña pastelería de Tomás Toto Otero cuya especialidad son los alfajores de chocolate.

Cuánto cuesta la media docena de alfajores en la pastelería de Tomás Toto Otero

Dentro de la línea de alfajores, Otero les ofrece diferentes presentaciones, las cuales van desde almendra keto, nuez, cacao, integral de maicena, cacao y avena.

También ofrece alfacookie, tortilla proteica de manzana y avena, y bombones. La media docena de alfajores oscila entre los $12.000 y los $14.000, dependiendo de la variedad.