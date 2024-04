El lapidario comentario de Dolores Fonzi contra Guillermo Francella que lo dejó expuesto

Guillermo Francella sigue en la mira de muchos de sus colegas tras sus declaraciones a favor del Gobierno de Javier Milei. Recientemente fue Dolores Fonzi quien fue crítica a la hora de referirse al actor de gran trayectoria con quien dejó en claro que no comparte su forma de pensar.

La actriz y también directora estuvo presente en los Premios Platino y ganó el premio a mejor interpretación femenina por “Blondi”. Allí fue entrevistada por el periodista de América, Guido Záffora, quien le sacó provecho a la nota y le preguntó por Guillermo Francella y sus declaraciones.

“¿A vos te afectó el no apoyo de Francella?”, indagó el panelista de Intrusos. “No me esperaba otra cosa la verdad. A él no lo conozco y lo poco que conozco de él no sé si está bueno”, lanzó picante la actriz.

“Nancy (Dupláa) fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor, que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, con su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y el trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí”, amplió al respecto.

“¿Vos trabajarías con algún actor así o lo contratarías?”, insistió Záffora. “No, no... Como directora y eso voy a trabajar con gente que siento que me es fácil comunicarme. Con alguien que piensa tan en las antípodas de mi pensamiento no sé qué puedo hacer... no, nada”, dijo tajante sobre la posibilidad de compartir espacio laboral con Francella.

Qué dijo Guillermo Francella sobre Javier Milei

Guillermo Francella hizo bastante ruido con sus recientes declaraciones sobre la situación del país y generó repudio de parte de algunos actores que mostraron su descontento con las declaraciones del actor.

En diálogo con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky por Radio Mitre, Francella respondió: “Esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, que sí sé que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor”.

“Sabía que iba a haber contrastes, y en cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo”, añadió.