Dolores Fonzi dirige “Blondi”, una historia particularísima que acaba de comprar Amazon Prime para su estreno

La última película en la que la vimos, “Distancia de rescate”, es una producción para Netflix que llegó con bombos y platillos a la plataforma; dirigida por la prestigiosa realizadora peruana Claudia Llosa. Allí se pone en la piel de una madre que presiente tragedias en torno a su hija.

Dolores Fonzi antes de la presentación de "Las Fiestas", su nnuevo filme (Prensa).

Ahora, Dolores Fonzi está en Mar del Plata. Tal vez se haga un rato para ir a la playa pero su principal ocupación es ver la grilla de películas de la competencia internacional del festival de cine que acuna “La Feliz”. Es que su tarea es la de elegir un film ganador junto al jurado integrado por el periodista español Alberto Lechuga, el actor y productor Joe Swanberg, la guionista y productora alemana Inge Stache y el cineasta georgiano Alexandre Koberidze.

No es lo único que la ha traído al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. También tuvo la posibilidad de preestrenar la próxima película en la que la veremos como protagonista: “Las fiestas”. El film está dirigido por Ignacio Rogers y para Dolores significó volver a trabajar con Cecilia Roth en la pantalla grande (la última película que hicieron juntas fue la de Fito Páez, “Vidas privadas”, en 2001).

“Las fiestas” llegará a las salas argentinas en enero del 2023. Pero antes de entrar en ese tema, Dolores se interesa por su rol de jurado, que la tiene ocupada. Ya se probó en San Sebastián y es la primera vez que ejerce esta tarea en Argentina: “Fui jurado del Festival Asterisco que es un festival de disidencias, pero es pequeño y no hay tanta demanda. Después fui jurado en San Sebastián en la competencia oficial. Esa fue una prueba muy intensa, como ésta, de diez días y de tres películas por día”, le contó al diario cordobés La Voz del Interior en una entrevista.

"Las fiestas", con Dolores Fonzi y Cecilia Roth.

Y agregó: “Me encanta. En Argentina me siento en familia y honrada. Vine con mi novio (el director Santiago Mitre) en el auto y traje a mis hijos. Santiago muestra su película también”. Por supuesto se refiere a “Argentina, 1985″, el exitazo argentino sobre el juicio a las Juntas que le valió a Ricardo Darín un premio hace pocos días en ese mismo festival marplatense.

“Me gusta mucho el cine, ver películas y también me gusta discutir”, acota Dolores.

-¿Ya tenés alguna mínima conclusión?

- Todavía no. El panorama se abre cuando terminaste de ver todas las películas porque a veces tenés una preferida pero el último día viste una que te cambió todo. Además al trabajo hay que repartirlo, votar y acordar. Es un ‘statement politico’ votar y premiar alguna cosa, aunque creo que eso está cambiando. En Venecia ganó una directora mujer. Ahora hay una movida y una mirada más ampliada.

La presentación de “Las fiestas”, su última película como actriz, fue una gran celebración en el marco de este certamen (el único de América del Sur con categoría “A” al igual que Cannes o Berlín). En una de las salas afectadas al Festival se proyectó el film, habló Dolores y tuvieron la compañía de otras estrellas y personalidades como Graciela Borges.

La película tiene un reparto lustroso. No solo están allí Fonzi y Roth sino también Daniel Hendler, Ezequiel Díaz, Margarita Israel Gurman y Maitina De Marco. Otra de las novedades de este film es que tiene un guion escrito por varias manos: la del director, Ignacio Rogers; pero además lo firman Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe, Ezequiel Díaz y Alberto Rojas Apel.

La historia muestra la complicada relación de esta madre (Roth) con sus tres hijos interpretados por Fonzi, Hendler y Díaz. Todos se ven obligados a pasar Navidad con ella porque estuvo al borde de la muerte.

“Mi personaje es Luz, una madre infantil. Tiene un vínculo que no terminó de evolucionar con su propia madre y eso que parece una orfandad a la vez no lo es, justamente porque existe su madre”, arranca diciendo Dolores sobre la trama que involucra a Cecilia Roth. Y completa: “Ella está conectada con su madre desde la demanda, desde el reclamo constante que es para mí un poco infantil. Todos podemos bucear y encontrar esas zonas con nuestras madres. Creo que los vínculos son algo que nos atraviesa a todos: o sos madre, o sos hija, o sos pareja. Es un tema que interesa en el cine salvo que seas un genio de la ciencia ficción, que a su vez tiene una preocupación por el futuro. Todo lo que nos atañe a los seres humanos tiene que ver con los vínculos. Cuando las películas tienen un corazón que late, te las podés apropiar”.

Está muy entusiasmada con este nuevo film, quiere dar más detalles sobre “Las fiestas” y, en especial sobre los cruces de los personajes: “Son esos vínculos pocos trabajados y evolucionados. Es interesante ver qué pasa cuando alguien muere, qué le queda a quien estuvo sosteniendo eso. Me pone la piel de gallina decirlo. Me parece muy estimulante e imposible que no nos atraviese”.

Dolores Fonzi: más que una actriz

Ella se ha ganado un lugar distinguido en el contexto internacional gracias al cine. Pero también derrama su talento en el teatro. De hecho con Cecilia Roth interpretó en 2018 “Entonces la noche”. Ahora se está probando como guionista y directora en “Blondi”, un proyecto cinematográfico (que se se rodó en parte en San Luis) que nació con buena estrella: la plataforma Amazon Prime compró los derechos de la cinta para estrenarla en Estados Unidos y Latinoamérica.

El film ya ha circulado por los mercados internacionales y está próximo a estrenar. “Es mi ópera prima -cuenta orgullosa-. Estoy como directora, actriz y escritora. La escribí con Laura Paredes que actúa de la testigo Labore en ‘Argentina, 1985′. Todo el grupo de amigos (incluidos Santiago Mitre, Ezequiel Díaz e Ignacio Rogers) está en un gran momento. En un año y medio filmamos tres películas. No es usual y es hermoso”.

Dolores Fonzi filmó parte de su primera película como directora en San Luis.

“Blondi” es una coproducción entre La Unión de los Ríos (Agustina Llambí Campbell y Santiago Carabante), Gran Vía Producciones (Mark Johnson y Tom Williams) y Setembro Cine (Fernanda del Nido). Se trata de una comedia que gira en torno a la pareja -que a los ojos de todos parece ideal- entre Blondi (Fonzi) y Mirko. Y completa la sinopsis de la producción: “les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos… pero, aunque parecen casi de la misma edad, Blondi es la mamá de Mirko”. El elenco se completa con Carla Peterson, Rita Cortese, Toto Rovito y Leonardo Sbaraglia.

Aunque con sus propios proyectos, Dolores Fonzi no ha podido abstraerse del exitazo de taquilla que ha sido “Argentina, 1985″, dirigida por su pareja, Santiago Mitre. Respecto al tema, parece que siente el suceso como propio, porque dice: “Estamos en un gran momento. Esta semana alcanzó un millón de espectadores y viaja por todo el mundo”. (Fuente: LVI).