“No me quiero morir”: Furia de Gran Hermano se confiesa sobre su leucemia

Este jueves 2 de mayo, durante una cena en Gran Hermano, Santiago del Moro ingresó para entregarles fotos de sus familiares a los participantes, mientras les anunciaba un nuevo juego para determinar quién será el ganador del auto 0km.

A pesar del ambiente emocionado por las historias familiares compartidas por sus compañeros, Juliana “Furia” optó por hablar sobre su experiencia desde que recibió la impactante noticia de su diagnóstico de leucemia.

“Yo igual siempre me pregunto ‘¿hasta dónde puede llegar el jugador para ganar el juego?’”, comenzó diciendo Furia.

“Yo estoy muy encajetada acá adentro. Sé que la gente me apoya, por lo menos lo siento. Es algo que por más que me vengan a no a gritar, no importa. Yo lo siento”, añadió.

“Si estoy acá es por algo y lo digo siempre ‘El día que me vaya es porque la gente no me quiere acá, entonces, creo que si me pasa esto... A ver, yo hoy no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida”, sumó

Por otro lado, Furia agregó: “Qué mejor que si me pasa algo, no sé... de acá a unos meses, o cuando sea más grande, yo ya estoy viviendo lo mejor”.

“O sea, mi vida fue una locura completamente: desde tirarme de un edificio hasta ver fallecer a mi viejo. Mi vida fue un boom. Era todo el tiempo ‘boom, boom, boom, boom’. Entonces, yo sabía que algo grande se me venía”, aclaró Juliana.

Así fue la entrada de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano con el Congelados

“Quiero que quede claro que la gente que no es por el estrés que me agarré acá, porque yo acá no tengo ningún estrés. Para que quede clarísimo que yo entré a la casa siendo Juliana y me convertí en otra. Y agradezco muchísimo todo lo que crecí acá adentro”, afirmó.

“Es asintomático lo que tengo. Trato de no pensar. La casa igual hace que no piense en eso porque estoy trabajando con el juego todo el tiempo en mi cabeza. Este es el mejor momento de mi vida, y quiero vivirlo así. No me voy a morir y no me va a pasar eso. Voy a lograr que eso se retrase. Cuando toca, toca... hoy no”, cerró Juliana.