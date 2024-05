Emmanuel pidió irse de la casa de Gran Hermano: por esto no prosperó su deseo

El próximo domingo será clave para lo que vendrá en el camino a la final de Gran Hermano. Noelia, la amiga de Emma Vich es una de las más votadas de la casa y siente que puede llegar a irse por su fuerte enfrentamiento con Juliana “Furia” Scaglione.

Esta situación desembocó en que el colorista nacido en Córdoba expresara que quiere irse de la casa, algo que trascendió a partir de la charla entre Aixa y Zoe Bogach. Madre e hija quedaron también con chance de ser eliminadas dado a que Martín Ku y Facundo las subieran a la placa.

El colorista pidió irse de Gran Hermano.

Además de poner entre los nominados a Aixa y Zoe, la dupla líder optó por sumar también a Virginia y su hija Delfina, decidiendo salvar a la dupla Nicolás-Mateo, quienes continúan en carrera en el certamen y consolidan el grupo de Los Bro.

Las dos debatían esta situación en la habitación, cuando Aixa deslizó la intención del peluquero. “Viste que dijo que se quería ir y le dijeron que no”, lanzó la mujer.

Bogach, atenta, corrigió lo que dijo su mamá. “No te pueden decir que no. O sea, te pueden convencer”, expresó. Hasta ahora fueron dos las participantes que abandonaron por voluntad propia el juego: Agostina Spinelli y Carla “Chula” De Stefano y ambas tuvieron un reemplazo.

La pelea que tuvieron Furia y Emma que descolocó a toda la casa

Este miércoles, Furia y Emma tuvieron una fuerte pelea en donde la doble de riesgo lanzó fuertes acusaciones contra el estilista, que quedó devastado por el conflicto.

Luego de que Santiago del Moro anunciara que la votación de la gala de eliminación será positiva, Juliana estalló. “Cómo le cuidan el c***. Te tenías que ir hace rato hijo de p...”, exclamó, luego de levantarse e irse del living.

Tras esa acción, Emma fue hasta la habitación a buscar a Furia. “Mi mamá no es ninguna p..., así que la respetás”, lanzó el estilista. “¿Ahora la respetas a tu vieja? Que la odiás”, respondió la doble de riesgo.

“No, la amo, así que la respetas”, contestó Emma. Entonces, Furia lo provocó. “Entrás en placa negativa y te hago mierda. Ándate, dale que ahí tenes tu cámara y tu show. Yo no te insulté cuando vos me dijiste de todo, así que a mí no me insultes pendejo del orto”, contestó levantando su tono, como siempre.

Como si faltara algo, Furia usó varios golpes bajos para doblegar a su rival en el duelo verbal que estaba teniendo. Primero, le dijo que debería estar sancionado “por borracho”. “Te tomaste siete birras”, disparó.