Furia es la culpable de un enfrentamiento entre Darío y su hijo en Gran Hermano

Las visitas no llevan ni 24 horas adentro de la casa de Gran Hermano y Furia ya fue la causa de un enfrentamiento entre Darío y su hijo, Francisco. El participante de mayor edad de esta edición del reality tuvo una discusión con el joven por su acercamiento a la jugadora más polémica de la competencia.

Fue durante la mañana que Darío apartó a “Pancho”, como le dicen a su hijo, para advertirle que tenga cuidado con la confianza que le inspira Furia, ya que podría perjudicarlo a él en el juego. Esto ocurrió luego de que Juliana tuvo gestos especiales para con Francisco que alertaron al vendedor de autos.

“Viste cómo es Pancho con Furia... ‘este es mi fan, le voy a tener que cortar el pelo...’ todo lo mismo que hizo con Mauro. No sabés si te apuntó o qué se yo, pasado mañana te puede estar gritando”, le advirtió Darío a su hijo por cómo actuó en su momento Juliana con quien fue su pareja y luego terminaron enfrentados. “Ya lo sé”, respondió seco el joven.

“Se ella está allá, tenés que caminar para el otro lado. Porque te agarró y te sentó al lado, así juega ella porque no se le acercan. Entonces no sabés si es buena onda o si te está usando”, continuó Darío, preocupado por cómo se manejó su hijo estas primeras horas.

Darío, preocupado por el acercamiento de su hijo a Furia

Luego, se sentó junto a él y le explicó cómo maneja su juego y cómo es su relación en el día a día con Furia, quien días atrás lo amenazó con un cuchillo en la cocina.

“Tampoco le des lugar gratuitamente acercándote vos. Solo si ella te habla o te dice...”, dijo y agregó: “Yo sé que no tenés mala onda hasta ahora, pero me perjudica a mi, metiéndose con vos ella sabe que me desequilibra”.

“Ya la conozco, miro todos los días el programa”, se limitó a responder Francisco, evitando continuar una charla con su padre. “Parece que no entendiste mucho entonces si te lo tengo que estar explicando. Desde que llegaste estás hablando con ella, es con la única persona con la que estuviste hablando”, respondió enojado Darío.

“Vos porque te estás fijando mucho”, insistió Francisco quien se sentiría atraído por Juliana, según contó Laura Ubfal en el debate. “Es que es así, es minuto a minuto el juego”, cerró Darío.