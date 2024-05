Liquidaron en redes a la mamá de Zoe de Gran Hermano por un comentario desafortunado sobre los chinos

El ingreso de los familiares y amigos a la casa de Gran Hermano ya dio tema de debate en redes sociales por un clip que se viralizó de Aixa, la mamá de Zoe. Esto ocurrió cuando apenas llevaba unos minutos de haber ingresado al reality y un comentario desafortunado sobre los chinos no pasó inadvertido.

Cuando los jugadores y las visitas estaban sentados en el living, apenas finalizó la gala, la madre de Zoe hizo una declaración refiriéndose a Martín Ku y a su amigo, Facundo Chen, mientras jugaban con Arturo, el perro de la casa.

Es que cuando ingresó cada una de las visitas, la mascota no estaba en el gran estudio de televisión que es la casa de GH y llegó un poco después, cuando ya estaban todos instalados.

Arturo, al reencontrarse con Martín, su dueño, no pudo ocultar su alegría y generó un alboroto alrededor del joven participante y de su amigo, quien ingresó para convivir con él el tiempo que lo dejen estar en competencia.

“¡Se lo quiere comer! Dijo, chinos comen perros...”, fue el comentario que hizo Aixa y rápidamente en redes no solo repudiaron esta declaración, sino que aseguraron que no sumará a la estadía de su hija en el reality.

Liquidaron en redes a la mamá de Zoe de Gran Hermano. Captura del video.

No le perdonan nada a Aixa, mamá de Zoe, en redes

Además, muchos de los que siguieron el Gran Hermano anterior recordaron cómo no benefició a la Tora que ingrese su mamá, no por su madre sino por los tratos de la exjugadora para con ella.

“Te juro q me hace acordar a la Tora cuando se hundió una vez que ingresó su madre, acá sería algo parecido solo q la madre va a hundir a Zoe, Igual la madre de La Tora la padeció a la hija violenta”. “Acá Zoe va a padecer a la madre jaja”, “No terminará bien para Zoe”, “No me agrada en absoluto. Nunca me agradó”, fueron algunos de los mensajes.

“Viendo y escuchando a la madre de Zoe uno entiende por qué Zoe es como es. Nunca faya”, “Bue... Ahora ya sabemos porqué Zoe es como es, con un ejemplo así no me extraña que a la piba no le suba agua al tanque”, ”Que ya arranque el auto y vayan saliendo”, escribieron otros.