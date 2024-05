Apareció Andrea Scaglione, la hermana mayor de Furia y contó toda la verdad sobre la pelea familiar

Apareció Andrea Scaglione, la hermana mayor de Furia, el personaje más polémico de esta edición de Gran Hermano. La mujer de 50 años visitó el estudio de Intrusos, el programa que más debate y critica el reality de Telefe, y allí habló de la jugadora, de su vida y de su familia.

Juliana Scaglione tiene otros cuatro hermanos mayores, ya que ella es la menor: Andrea, Ezequiel, Chanel, Georgina (Coy), con la única con quien Furia tiene relación en la actualidad y de quien más habla en el programa.

La joven de 31 años se destacó desde el primer día por su personalidad y su historia. En 2017 murieron su abuela y su madre, y su padre falleció el año pasado en sus brazos, golpes que no solo la afectaron a ella sino también a sus hermanos y a la relación de todos en la familia.

“Muchas cosas me entero por televisión”, dijo Andrea sobre situaciones de su familia que supo por Gran Hermano, como que tiene una sobrina bebé de una de sus hermanas.

“El problema es Coy. No me dejó entrar al canal. No estaba viviendo en Buenos Aires, estaba en Sao Pablo, terminé mi proceso allá y dije, cuando pise Buenos Aires me voy a visitar a Juliana, quiero ir a la gala”, contó y dejó en claro que fue su hermana quien le prohibió el ingreso.

Luego contó por qué no se lleva bien con Coy: “Estamos peleadas por la casa. Coy quiere los metros cuadrados, más metros”. Fue en ese momento que reveló que cada uno de los cinco hermanos tiene una casa y que, incluso, Furia tiene tres casas que alquila.

La hermana de Furia de Gran Hermano hizo una denuncia a un programa de televisión

Qué dijo Andrea Scaglione sobre su hermana, Furia

El panel indagó sobre el pasado de Furia y Andrea reveló que Juliana: “Tiene problemas con los seguidores, tiene un carácter fuertísimo, incluso con los entrenadores tenía problemas cuando iba a entrenar”.

Fue en ese momento que Karina Iavícoli la enfrentó: “Es agresiva”. “Pero hay que entender lo que le pasó, se quedó sola con todo este lío (familiar)” “Es ella, pero está todo muchísimo más exagerado. Gritar así y pelear así, no”, indicó Andrea al respecto y destacó que la enfermedad que le detectaron puede haber influido.

A Juliana le detectaron que tiene leucemia y su madre padeció un cáncer por el que murió. Al respecto, Andrea contó que su padre tuvo episodios agresivos a raíz de esta enfermedad.