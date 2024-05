Furia se quedó sin compañeros y ahora va por Emmanuel

Dentro de la casa de Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione ha tomado un giro sorpresivo al iniciar una intensa campaña para eliminar a su compañero de juego, Emma Vich. La participante ha dejado en claro que confiará en su intuición y busca deshacerse de lo que considera un aliado poco confiable.

En una reciente visita al confesionario este domingo, “Furia” Scaglione hizo un llamado directo a su fandom: votar para expulsar a Emma Vich marcando “Emmanuel al 9009″, el número de teléfono designado para que los televidentes decidan quién debe abandonar el reality.

Emmanuel se mostró muy preocupado por la noticia de Furia

“Lo único que les voy a pedir es que, como ustedes ven todo, elijan al más traidor, al más mentiroso, al más falso, al más hijo de p...”, comenzó expresando Juliana. Luego añadió: “He descubierto que una persona que está al lado mío, simplemente lo hace por el apoyo de mis fans. Me gustaría dar las cosas vuelta”.

Juliana reveló sus motivos para permanecer en la competencia, resaltando su habilidad como jugadora: “No quiero irme, hace cinco meses que estoy y ya me cargué diez jugadores en la espalda. Creo que soy una gran jugadora”.

La concursante expresó sus deseos con respecto a la nominación: “Quiero que se vaya Emma. Y veremos la semana próxima qué pasa con Mauro, si es que se queda. Y, si no, al revés, no pasa nada. Pero... Britney (Spears) y Madonna se separaron, así que, nada, veremos quién de las dos se va. Espero verme en un versus contra Emma. Y si no, bueno, si puedo salir antes, mucho mejor. Desde ya, gracias por todo”, concluyó.

El conflicto afuera de la casa que tiene Emmanuel

En otro ámbito relacionado con el programa, se ha revelado información delicada sobre Emma Vich fuera de la casa de Gran Hermano. Facundo Ventura, hijo de Luis Ventura y Estelita Muñoz, compartió detalles íntimos que podrían afectar la relación de Emma con Nicolás Suar.

“Me llegaron unas conversaciones en las que el novio de Emmanuel habría invitado a salir a un joven en Instagram”, reveló Ventura. Detalló que Emma invitó a salir a Maximiliano Calvo, un chico de Córdoba que está incursionando en el periodismo, con mensajes que podrían tener un tono sugerente.