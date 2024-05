Qué fue de la vida de Emanuel Di Gioia, ex Gran Hermano que se peleó en vivo con Jorge Rial

En tan solo unos meses, Telefe terminará una nueva temporada de Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro, y los fanáticos ya comienzan a relacionar viejas ediciones con la actual.

Siempre hay algún participante que dejó huellas, como fue Emanuel Di Gioia, de la edición 2011 que ganó Cristian U y Martin Pepa se hizo recordar por comprar 15 kilos de lechuga. El joven, que por entonces tenía 26 años es recordado por su filosa pelea con Jorge Rial.

En ese vivo, Emanuel cuestionó el motivo por el que ingresaban participantes durante la mitad del reality (uno de ellos fue el futuro campeón), que fue tildado de “maleducado” por el conductor.

“Rial nos dijo: ‘Emanuel, Gran Hermano puede hacer y deshacer las reglas a su antojo’. Esa fue la peor agresión que me podrían haber hecho, porque me decían que se cagab...n en las reglas del juego, dije: ‘Agarro un cuchillo, los echo a todos y quedo último, gano, vale’. Me dijo que no y al volver del corte me buscó la lengua”, recordó.

“Las chicas llorando, era un quilo..., y eso te afecta me mentalmente, yo hacía tres meses que no veía a mi familia. Pasaban cosas extrañas, me di cuenta que me querían echar. Es como una cárcel VIP: te tenés que agarrar de gestos, miradas”, agregó.

Si bien también tuvo algunos encontronazos con el ganador del ciclo, Cristian U, Di Gioia dejó atrás todos los escándalos mediáticos para dedicarse de lleno a su pasión: la reparación de autos.

Aunque cuando salió del programa formó una banda llamada “Sonora Pandillera” junto a amigos, fue al poco tiempo aprovechó su popularidad para cambiar el rumbo y dar a conocer su nuevo trabajo vinculado al arreglo de vehículos antiguos.

En la actualidad, Emiliano Di Gioia tiene 39 años, continúa abocado a su pasión y cuenta con un canal de YouTube donde realiza diversos videos en los que se muestra trabajando, y comparte el antes y después de sus creaciones.