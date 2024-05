Catalina de Gran Hermano no aguantó más y criticó a quienes se burlaron de su foto retro

Horas atrás, una foto de Catalina Gorostidi antes de entrar a Gran Hermano – y varios años antes incluso- se viralizo en las redes sociales y ella misma hizo un contundente descargo sobre los comentarios que recibió.

Este jueves salió a la luz una foto retro de la santafesina años antes de entrar a la casa más famosa del país y esto generó una enorme ola de comentarios y críticas que hicieron estallar a la ex participante de Gran Hermano 2023.

Asi reaccionó Catalina de Gran Hermano a las criticas sobre una foto vieja de ella.

En la foto en cuestión, que no demoró en hacerse viral en las plataformas 2.0 se puede ver a la joven en su cumpleaños número 25 (tiene 31 actualmente) con un flequillo platinado y muchos usuarios comenzaron a opinar que estaba irreconocible.

Fiel a su perfil dentro del reality, no se guardó nada y cansada de los comentarios al respecto de su imagen, Cata decidió responder citando uno de los tweets que compartía la foto: “Soy yo mi amor! ¡A mis 25 años! ¿Te jode que ahora sea una diosa gracias a dios con éxito laburo y un título de 9 años universitario abajo del brazo?”, comenzó escribiendo.

“¿Por casa todo bien? ¿Te cuento otra cosita mi amor. Tengo operada las lolas y ácido hialurónico en labios y nariz sabes por qué? Porque labure toda mi vida y me lo pague”, reconoció, orgullosa de su trayectoria en hospitales.

Finalmente, Gorostidi concluyó su descargo aclarando que el resto de su cuerpazo es natural. “Todo lo demás GENÉTICA y gym! ¡Y si te molesta mi cuerpo ... NO me mires mi vida! Jamás me hice una lipo ni nada en el cuerpo”.