Este es el motivo por el cual Catalina toma medicamentos en Gran Hermano: “No puede dormir”

La casa de Gran Hermano está atravesando momentos de pura tensión y conflictos debido a la fuerte división y los complots entre los participantes. Furia y Catalina terminaron su amistad y se distanciaron, lo que generó una ola de críticas y denuncias de una hacia la otra.

Este jueves, Juliana apuntó contra su ex amiga y habló sobre la conducta que tiene la participante tras tomar mediamentos por problemas de salud. “Todos los días toma clonazepam”, expresó.

Furia apuntó contra Catalina por consumir medicamentos

Furia apuntó contra Catalina y cuestionó los medicamentos que toma

Uno de los motivos principales que ocasionaron la marcada división entre los grupos en la casa fue la compra semanal, la cual continúa siendo un problema entre los hermanitos.

El aumento del precio de los cigarillos alteró a Furia y Emmanuel, quienes cuestionaron en reiteradas ocasiones la decisión de Gran Hermano. Recientemente, la doble de riesgo expresó su molestia contra Catalina y aseguró que su conducta es debido a los medicamentos.

“Todos los días toma clonazepam para ir a dormir, ese es el tema, la gente no sabe que tenes que lidiar con gente que se medica. Yo no tomo nada, me tienen las pelot*s llenas”, expresó molesta la deportista.

El comentario de Furia derivó de la limitación que, tanto ella como Emmanuel tienen a la hora de comprar cigarillos y compararon su adicción con los supuestos problemas de ansiedad que atraviesa Catalina. “Yo si me tomo un clonazepam todos los días como se toma Catalina estaría pum para arriba”, expresó el cordobés.

Ambos jugadores cuestionaron la posibilidad de que la médica pediatra pueda consumir medicamentos para sentirse mejor, situación que Emmanuel denunció como una ventaja. “No es un juego limpio”, comentó.

La crítica de Juliana hacia Catalina desató gran polémica en las redes sociales entre quienes opinaron igual que Furia y quienes catalogaron sus comentarios como poco empáticos. “Se burla de las personas que sufren ansiedad y depresión,solo piensa en ella, cero empatía tiene por las personas”, expresó una usuaria en X.