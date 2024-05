Furia destrozó a Mauro, se metió con su sexualidad y explotó la casa de Gran Hermano

La relación entre Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio en Gran Hermano 2024 ha estado marcada por tensiones, y recientemente un comentario controvertido de la entrenadora ha causado revuelo en la casa.

Todo comenzó cuando Mauro Dalessio compartió abiertamente una parte difícil de su pasado, revelando cómo enfrentó desafíos emocionales durante su adolescencia, especialmente al lidiar con la pérdida de su abuela y problemas de autoestima.

Así se verián según la Inteligencia Artificial, los hijos de Furia y Mauro.

En un momento vulnerable, Mauro expresó: “Cuando mi abuela no me reconoció más, me tuve que encargar de muchas cosas. No estaba bien conmigo mismo y pasaba horas jugando a la Play”.

Sin embargo, la reacción de Juliana “Furia” Scaglione ante esta revelación fue sorprendente. En una conversación posterior, Juliana lanzó comentarios controvertidos sobre Mauro, insinuando sobre su orientación sexual y su decisión de no salir del armario.

Juliana expresó: “Lo único que falta, tengo que escuchar al mentiroso este: ‘a mí nunca me faltó nada, nací en cuna de oro, soy gay y no salgo del closet’”. Estas palabras generaron un intenso debate en la casa.

La charla entre Furia y Martín sobre Mauro

En diálogo con otro participante, Martín Ku, Juliana continuó sus comentarios, afirmando que Mauro es “el nuevo gay de la casa” y que no ha salido del armario debido a presiones de su entorno familiar.

Juliana sugirió que Mauro está emocionalmente afectado y llora debido a un dolor interno relacionado con su identidad sexual.

Estas declaraciones de Juliana “Furia” Scaglione han causado revuelo entre los seguidores del programa, generando discusiones sobre el respeto a la privacidad y la orientación sexual de Mauro Dalessio. La polémica continúa mientras los participantes de Gran Hermano enfrentan tensiones y conflictos dentro de la casa.

La edición actual de Gran Hermano 2024 sigue siendo una de las más emocionantes y polémicas hasta la fecha, con continuos enfrentamientos y momentos de alta tensión entre los concursantes, incluyendo esta última controversia desatada por los comentarios de Juliana “Furia” Scaglione sobre Mauro Dalessio.