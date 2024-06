Florencia Peña reveló los cambios en su economía para reducir gastos: “No soy millonaria, no estoy hecha”

Debido a los cambios en la situación económica del país, Florencia Peña reveló que tuvo que implementar cambios en sus hábitos diarios para reducir los gastos. La actriz aprovechó para expresar su postura y también deseó que la situación mejore en el futuro.

La protagonista del musical “Mamma Mía” dialogó con TN Show y aseguró: “Tuve que cambiar millones de hábitos que tienen que ver con lo cotidiano, estar más atentos al gasto de la luz, a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. No conozco a nadie que no se haya ajustado”.

También aprovechó la oportunidad para reconocer algunos privilegios que posee y admitió que no le parece correcto realizar algún reclamo desde su posición económica: “No podría salir a quejarme porque yo tengo una realidad... si bien yo soy una laburante, no soy millonaria ni estoy hecha”. “Tengo una mirada colectiva sobre la vida”.

Luego, desarrolló su postura: “Sé que hay gente que la está pasando muy, muy mal, y ese pasarla muy mal tiene que ver con no tener ni siquiera para comer, entonces no quisiera ser yo el centro de atención diciendo ‘me tuve que ajustar en esto y lo otro’ y quejándome de eso, porque me parece que en este momento la empatía es tratar de ver cómo colectivamente nos ayudamos”.

La reconocida actriz también lamentó la situación que Argentina atraviesa en la actualidad y contó cuáles son sus mayores sueños: “Me da tristeza que todavía no hayamos podido como país lograr que la gente, por lo menos, no se muera de hambre”, explicó.

En la misma línea, expresó su deseo de que la situación mejore en el futuro: “Hay realidades y realidades, pero que la gente no se muera de hambre y tenga un lugar para comer, un lugar donde vivir, un techo, me parece que esas son las cosas que me encantaría que sucedan en la Argentina”.