La ironía de Andrés Calamaro sobre la Ley Bases que desató polémica “Van llorando indignados...”

En pleno debate tanto en el Congreso como en las redes sobre votación particular de la Ley Bases, Andrés Calamaro volvió a polemizar en “X”, ex Twitter y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. El músico expresó su opinión política y una vez más desató polémica, con críticas y adeptos a sus pensamientos.

La segunda versión del proyecto de Ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley Bases y en X fue la discusión más candente entre usuarios que seguían el minuto a minuto.

Fue en ese contexto que Calamaro tomó el posteo de un usuario que se refería a uno de los legisladores. “Ley Pasta Base le llamó este yonki que se coló en el Congreso”, escribió quien se identifica en esta red como @patgow.

La ironía de Andrés Calamaro sobre la Ley Bases. Captura de pantalla de X.

Y precisamente fue de este comentario que se tomó el cantante para polemizar: “No soy ducho en leyes ni actualidad (la actualidad en sí es una estafa porque se supone que es una proyección de la realidad y dista mucho) pero me alcanza con suponer quienes votaron en contra y van llorando indignados, puesto que ostentan (poseen) moral impoluta”.

Rápidamente, tomó su propio tweet y aclaró en otro posteo en su cuenta no oficial @Galimbe64457296: “Para instalarme en la vereda de enfrente”.

La ironía de Andrés Calamaro sobre la Ley Bases. Captura de pantalla de X.

La ironía de Andrés Calamaro sobre la Ley Bases. Captura de pantalla de X.

El contraataque de Andrés Calamaro por la Ley Bases

Pero no se quedó ahí, sino que siguió con otro mensaje en el que volvió a referirse a los opositores de Javier Milei y a su gobierno. Esto a raíz de que la segunda versión del proyecto presentado por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la aprobación gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN).

En tanto que quienes votaron en contra fueron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el bloque socialista y la cordobesa Natalia de la Sota.

“Hay que saber (y querer leer). Una ley -o paquete de leyes- es algo complejo que ni leímos. Digo que me alcanza con ser distinto de los que presumen moral impoluta. Los diputados tampoco son un dechado de virtudes antidoping”, escribió picante en otro posteo tras los mensajes de críticos, pero también de quienes se posicionaron a favor de sus declaraciones.