Dalma Maradona compartió la hermosa sesión de fotos que hizo a un mes de convertirse nuevamente en mamá

Dalma Maradona está disfrutando de su presente y es que en solo 6 semanas traerá al mundo a Azul, su segunda hija junto a Andrés Caldarelli; la familia tendrá a su cuarta integrante y están todos emocionados, hasta Roma, la primogénita, porque tendrá con quien jugar.

Lejos de los escándalos tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, la actriz compartió en su cuenta de Instagram varias postales de una hermosa sesión fotográfica que hizo con 7 meses y medio de embarazo. Se la ve elegante y radiante.

“El tema es así. Ella solo me saca fotos en los mejores momentos de mi vida! Me saco en mi casamiento, esperando a Roma y ahora faltando 45 días para que llegue Azul!”, escribió en la primera publicación y siguió: “Yo le digo que la amo todo el tiempo PORQUE ES CIERTO pero más la admiro porque es la mejor fotógrafa del mundo! @veronicaruizyrusso SOS LA 1! Y tu equipo más! Gracias @masnegroficial por ser tan espectacular con los looks! Y capítulo aparte para mi amiga y mejor maquilladora del universo @caritopesce”.

Dalma Maradona hizo una producción de fotos con su pancita de 7 meses y medio de embarazo

El vestido negro es impactante, le queda soñado y resalta su preciosa pancita. “Te saca fotos la 1 del mundo y no te queda otra que subirlas TODAS!”, escribió en otra imagen en la que luce otro look con transparencias.

“Solo vos podes hacerme estas fotos con 7 meses y medio de embarazo”, le dijo en otra publicación a la fotógrafa Verónica Ruiz.

Dalma Maradona dejó en claro que su relación con el Kun Agüero es muy mala

Dalma Maradona se burló del Kun Agüero tras la salida de Lionel Messi del Barcelona. La actriz ya ha demostrado en varias oportunidades que no tiene buena relación con el padre de su sobrino y excuñado, tanto así que a través de una historia en su Instagram lanzó una picante respuesta.

La tía de Benjamín Agüero Maradona (12), hijo del delantero y Gianinna Maradona, se hizo eco de lo que muchos usuarios han estado hablando durante las últimas horas, que todos esperaban ver al Kun jugar con su amigo de toda la vida en el club catalán, e incluso se hablaba de su incorporación como “una estrategia” para que Messi se quedara en el club.

Ocurrió que la actriz de 34 años fue consultada sobre su relación con el Kun Agüero, y respondió: “Lo que me tiene muy preocupada es que quedó ahí varado en Barcelona y Messi no va... ¡Me preocupa, pobre Kun!”.

