Rodrigo Lussich se quebró al hablar de su deseo de ser padre tras la confesión de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani confesó el fin de semana que tiene deseo de ser mamá, lo que movilizó a muchas figuras del medio, entre ellos Rodrigo Lussich. En “Socios del Espectáculo” comentaban las declaraciones que la actriz hizo en “PH Podemos Hablar” y el conductor sorprendió al hablar por primera vez de sus ganas de tener un hijo.

Lussich no pudo evitar confesar que se veía conmovido con el deseo de Lizy, porque en algún punto se sentía identificado con ella. “Lizy me identifica y me moviliza mucho”, dijo visiblemente emocionado el conductor de Eltrece.

“Ella habló de la maternidad como ‘no perderse la oportunidad de que alguien dependa de vos en la vida’. Yo creo que la maternidad y la paternidad es una gran renuncia al egoísmo. Yo, que me lo he planteado y me toca de cerca, la veo a Lizy y me siento identificado”, empezó el conductor.

“Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi, que es alguien a quien quiero enormemente y es mi familia”, agregó sobre su reciente separación de Juan Pablo Kildoff, con quienes tenían planes a futuro que no lograron concretar.

La emoción de Rodrigo Lussich al plantearse la paternidad a los 50

Y con la voz entrecortada contó: “Me moviliza escucharla a Lizy y yo no soy de lágrima fácil. No quiero llorar y no va a pasar, pero no pasa por ahí. No es un efecto de buscar la lágrima. Simplemente me toca y les hablo con la sinceridad con que les hablo siempre. Con lo bueno y con lo malo”.

“Me toca porque me parece un paso fundamental. Voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder, si seré capaz. Lo trato, lo elaboro, lo llevo a terapia y no sé si seré capaz de dar ese paso profundamente. Es por miedo, seguramente. Seguramente es algo de egoísmo. Hay una actitud de mirarse el ombligo permanentemente y cuando tenés un hijo, tu ombligo va a parar a la quinta estratósfera”, expresó Lussich.

El periodista quiere ser papá pero admitió no haberse animado a dar el paso. (Instagram).

“Siempre lo pensé como un proyecto de pareja y la relación que yo tenía con Juampi tenía muchos proyectos, inclusive el casamiento que no se concretó. Una serie de cosas que quedaron en el camino. Tal vez yo no me animé a ir por más y tiene que ver más con una limitación mía. Es ver si puedo renunciar a estar tan pendiente de mí, para estar pendiente de otro. Envidio a quienes lo pueden hacer”, cerró el periodista.

El periodista había anunciado su compromiso con Juan Pablo Kildoff en 2019.