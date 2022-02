“A los guantes o a los tiros”: el fuerte cruce entre El Dipy y Alberto Samid

Este miércoles ocurrió un nuevo cruce twittero entre dos personajes polémicos y de ideologías antagónicas: el Dipy vs Alberto Samid. El empresario de la carne criticó al cantante por sus dichos sobre Juan Domingo Perón, acto seguido el Dipy se burló de que Samid se encuentra con tobillera electrónica. Luego subió la tensión y se amenazaron con pelearse a puños o “a los tiros”, como dijo el cantante.

La eterna disputa peronismo vs anti peronismo tuvo un nuevo cruce entre dos famosos que generan controversia. Hace unos años, el Dipy dio a conocer su posición política y se convirtió en un referente de la actualidad, siempre con criticas al kirchnerismo y al peronismo. En la vereda de enfrente se encuentra el empresario de la carne Samid, reconocido por ser fanático acérrimo de Perón y sus ideales.

En esta ocasión, el cruce en Twitter se dio a partir de lo que escribió Samid, en referencia a unos dichos del Dipy sobre Juan Domingo Perón. “Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón” comentó Alberto en su cuenta personal.

Al rato, el cantante no se quedó callado y subió la apuesta. “¡Hola Alberto! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica ¡Besos bebe!” dijo el Dipy, en referencia a la situación de Samid, quien fue condenado a cuatro años de prisión por evasión de impuestos.

Así comenzó el cruce

La pelea no termino ahí y Alberto le contestó al cantante: “Burro, preparate porque cuando te encuentre, esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre”, ofreciéndole al cantante una pelea cara a cara. El Dipy aumento la tensión y aceptó la disputa mano a mano con el empresario: “Si lo dejan salir de la prisión domiciliaria, me voy hasta su casa en Ramos (Mejía), ahí en avenida de Mayo, y lo arreglamos. Lo arreglamos como quiera. A los guantes o a los tiros. Usted elige. Beso, ‘tobillín’”.

El cruce twittero llegó a mayores y amenazaron con pelearse cara a cara

Samid cambió de tema y se refirió en especial a su tobillera electrónica. “Che, burro, ¿sabes por qué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata ¡Les jodía que los sectores mas humildes puedan comer carne!” agregó Alberto.

A lo que el Dipy contraatacó: “No sabia que “EVASIÓN” se le llamaba a la carne barata para gente humilde. Encima te tuvimos que pagar todos la vuelta en avión de Belice porque te hiciste el chapo Guzmán y te salió para el c...Siguiente pregunta…”. Al rato de no recibir respuesta, el cantante insistió: “¿Qué pasó, Alberto, que no contestas? Dale, cuatrero. Decime dónde. Bue. Yo también te pregunto eso. En tu casa porque no podés salir. Daleee”.

El Dipy chicaneó a Samid porque no le respondía

Horas después, el cruce siguió por otro lado. “Ahora éste burro analfabeto va a hablar mal de Perón al canal Macri. Y el sirviente de Macri lo recibe (por Luis Majul) y da como verdad cierta todas las pelotudeces que dice ¿Qué esperan los diputados y los senadores peronistas para salir a bancar a Perón de las barbaridades que dice este burro?”, señaló Samid. “¡Cómo no voy a hablar de Perón si en 1938, dejó que hagan un acto nazi en el Luna Park y tenía una amante de 14 años, Alberto!” cerró el Dipy, dando fin a la pelea por ahora.

Samid cargó contra el Dipy y contra Majul