Uno de los conductores de “Olga” se baja del proyecto que encabeza Migue Granados: quién es y las razones

“Olga” es el canal de streaming en el que participan numerosas figuras públicas, influencers, actores, entre otros. En horas de la tarde, Julián Lucero, quién conduce junto con Migue Granados y Sofía Morandi el ciclo “Soñé que volaba”, emitió un comunicado en el que se despedía del famoso programa

En su cuenta oficial de Instagram, en el que cuenta con más de 112 mil seguidores, Lucero hizo una publicación a corazón abierto en el que se despidió de sus compañeros a través de unas emotivas palabras y explicó las razones por las que abandona el proyecto.

Carta de despedida de Julián Lucero

Julián Lucero abandona “Olga”: los motivos

En horas de la tarde, Julián Lucero anunció su salida del canal de streaming “Olga”. Con una conmovedora carta publicada en sus redes sociales, el comediante contó los motivos por los que abandona el programa que compartía con Migue Granados y Sofía Morandi.

“Querida Olga: Sos muy hermosa, gracias por invitarme a tu casa, la gente que vive acá es increíble”, comenzó el posteo. En las siguientes líneas agradeció a cada uno de sus compañeros con los quienes compartió dicho proyecto.

Julián Lucero, Migue Granados y Sofi Morandi.

“Me voy por un tiempo indeterminado porque tuve varias revelaciones, no quiero entrar en detalles...”, aclaró Lucero. También, con un tono más serio, reveló en el mismo posteo que se sobrepasó de trabajo y se enfermó por no escucharse ni descansar.

Luego, con sentimientos encontrados, contó: “La tristeza es muy insistente y si no prestas atención empieza a invadirlo todo, a veces nos tratamos a nosotros mismos como máquinas irrompibles que tienen que funcionar bien, que producir todos los días y a cada momento en todo ámbito”.

Por último, el director, cerró su carta abierta agradeciendo el tiempo compartido en el canal de streaming y concluyó con la frase: “Olga querida, lo que nos espera es lo que amamos. Ya volveremos a soñar. Gracias por todo. Espero verte pronto, te quiero”.

Uno de los que comentó la publicación de Julián Lucero, fue Migue Granados, quien le puso: “Qué lindo haber jugado un rato con vos papá! Gracias”. A lo que ahora, el ex conductor de “Olga” respondió: “Te quiero”.

Sofía Morandi también decidió dedicarle unas palabras a Lucero, luego del anuncio de su salida del programa y canal de streaming: “Sos hermosooo bebé. Fue un placerazo. Te admiro y quiero. Tipazo de locos, cuídate el ojo waskeado”.

