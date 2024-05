Mauro se sinceró y contó cómo seguirán las cosas con Furia afuera de la casa

Tras su salida de Gran Hermano luego de una intensa competencia con Furia en los votos, Mauro reveló sus pensamientos sobre la relación que mantuvo con Juliana Scaglione dentro de la casa más famosa del país, tomando una decisión radical respecto a su futuro.

La relación entre Mauro y Juliana atravesó diversos altibajos, llegando a su punto álgido tras una violenta disputa que sacudió los cimientos del reality. En sus primeras horas fuera de la casa, Mauro no dudó en compartir públicamente su decisión con respecto a Furia.

“No me enamoré pero sí me gustó mucho en su momento y me ayudó”, afirmó Mauro al abordar el tema de su relación con Furia. Su determinación fue clara y directa: ponerle fin de manera madura y reflexiva a lo que vivieron dentro de Gran Hermano.

Mauro quedó eliminado y quebró en llanto tras abrazar a alguien especial: “No me quería ir” (Captura de pantalla)

“Fue una manera, como dos personas maduras, de terminar una relación que tuvimos”, añadió Mauro, destacando la importancia de cerrar ese capítulo con madurez y respeto mutuo. Para él, expresar estos sentimientos abiertamente después de su salida era fundamental.

Mauro también enfatizó en la intensidad de su vínculo con Furia dentro de la casa, reconociendo que ambos se contuvieron mucho, algo esencial en ese entorno particular. “Fue algo muy intenso con sus idas y vueltas”, mencionó, reflejando la complejidad de las relaciones en un ambiente tan exigente como Gran Hermano.

La pelea entre Furia y Mauro sigue dando de que hablar.

Furia va por Emmanuel, su compañero

Mientras Mauro aclaraba su posición respecto a Furia, esta última reveló sus nuevos objetivos tras la partida del joven. Con determinación, Furia apuntó ahora hacia Emmanuel Vich, otro concursante del reality, expresando su deseo de enfrentarlo en las próximas nominaciones.

“La próxima que Emma caiga en placa lo hago mierda. Para afuera, uno detrás del otro”, advirtió Furia, dejando claro su plan para la próxima ronda de votaciones. Su determinación refleja la intensidad y rivalidades que marcan la dinámica de Gran Hermano.