Se animó Susana Giménez: “jaló la motoneta” al aire en pleno estudio mientras Migue Granados gritaba desaforado

La diva de la televisión Susana Giménez visitó este miércoles el canal de streaming Olga, conducido por Migue Granados, Sofía Morandi y Julián Lucero.

La entrevista con la diva se grabó el miércoles por la tarde y se emitió este jueves por la mañana a través de YouTube.

Durante su visita al programa “Olga”, Susana Giménez hizo caso al pedido de Migue y se subió a una moto que ingresó al estudio.

Con su característico espíritu audaz y desafiante, Susana se animó a “jalar la motoneta”, mientras Migue Granados, emocionado y gritando desaforadamente de la alegría, disfrutaba del momento.

La energía y la adrenalina se hicieron presentes en el set, creando un momento inolvidable y demostrando una vez más la personalidad única y divertida de Susana Giménez.

Durante la charla, Susana compartió la mesa con los conductores de “Soñé que volaba” y reveló que aceptó participar en el programa debido a su relación con los hermanos Cella, quienes son productores de Olga. Cabe destacar que los hermanos Cella son hijos de Luis Cella, histórico productor de Susana Giménez.

Durante su visita al programa “Olga”, Susana Giménez reveló algunos detalles sobre su rutina diaria, sorprendiendo a todos al confesar que se levanta a la 1 de la tarde y que suele acostarse alrededor de las 6 de la madrugada. Además contó que toma alplax para dormir.

Susana reveló: “Yo me levanto tarde”. Migue, intrigado, preguntó: “¿A qué hora?”. Susana respondió: “Siempre me levanto tarde al mediodía, a la una, pero me duermo a las 6″. Migue, entre risas, comentó: “Ah, rocanroll, rock and roll”. Susana agregó: “Me duermo a las 6 o 5″. Curioso, Migue preguntó: “¿Te dormís rota?”. Susana aclaró: “No, entera”.

Esta revelación sobre sus hábitos de sueño refleja su estilo de vida nocturno y su preferencia por las horas de la noche. Susana es conocida por su energía y vitalidad en el escenario, a pesar de sus horarios poco convencionales.

Susana Giménez reveló que nunca fue rechazada amorosamente

En la entrevista, Susana Giménez también compartió su perspectiva sobre el arte de la seducción y reveló que nunca ha sido rechazada cuando ha intentado conquistar a alguien.

Sin embargo, destacó, según su punto de vista, la importancia del rol del hombre en este proceso al afirmar: “El hombre es el que encara”.

