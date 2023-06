Susana Giménez trató de envidiosa a Nacha Guevara por sus declaraciones: “Todos se cuelgan y quieren notas”

La rivalidad entre dos divas continúa su curso. En la noche del lunes, Susana Giménez hizo su aparición en un evento de moda y ofreció una conferencia de prensa llena de declaraciones polémicas, muchas de las cuales iban dirigidas a Nacha Guevara, como respuesta a las duras críticas que la actriz le había dirigido previamente.

Todo comenzó cuando Guevara expresó públicamente su enfado hacia la diva de los teléfonos por sus comentarios sobre Argentina. “No me gusta cuando critica a Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a Argentina, no es una figura internacional”, afirmó la reconocida actriz en ese momento.

"Soy el resultado de todas las que fui", dice Nacha. Fotos y video: José Hernández/La Voz.

En ese momento, no hubo respuesta por parte de la conductora, pero Guevara decidió aumentar la apuesta en una segunda entrevista: “Lo que no me gusta es que se vaya del país a criticarlo, porque Argentina le dio todo y le permite estar en Uruguay como una reina, con una casa extraordinaria... Un poco de agradecimiento”, disparó la artista.

Cuando se le preguntó si mantenía una comunicación habitual con Susana, Nacha respondió: “No nos hablamos, no somos amigas, nunca fuimos amigas, pero siempre hemos tenido una buena relación”.

Y añadió: “Cada uno tiene derecho a vivir donde le plazca. Si ha ganado su dinero de manera legítima, puede vivir donde le plazca, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón”.

La respuesta de Susana Giménez

Sin embargo, Susana Giménez no se quedó callada y decidió responder a Nacha Guevara sin reservas. Aprovechando una pregunta de un periodista, la conductora se refirió a la polémica: “Escuché eso porque justo estaba viendo, me quedé con la boca abierta y no podía cerrarla”, comenzó a responder.

Susana Giménez

“Me pareció raro que dijera eso, me pareció también un poquitito de envidia, o de estreno, y todos se cuelgan y quieren notas, y la verdad es que le hicieron notas. Es una gran artista, no lo hizo por fama. No podía cerrar la boca al oírla, no lo podía creer, porque si bien nunca fuimos íntimas amigas, yo siempre dije que la he admirado”, cerró.

SEGUÍ LEYENDO