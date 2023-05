Nacha Guevara fue lapidaria con Susana Giménez por sus críticas a la Argentina

Nacha Guevara apuntó contra Susana Giménez en una entrevista con Marcelo Polino y sus declaraciones sobre la conductora no pasaron desapercibidas. La actriz opinó sobre los dichos de la diva sobre la situación actual del país y no se guardó nada.

Fiel a su estilo, Nacho no dudó en responder cada una de las preguntas del conductor de Polino Auténtico (Radio Mitre). “A Susana la veo muy poco porque está perdida allá por las estepas”, comenzó diciendo a partir de una pregunta de su excompañero de jurado del Bailando por un sueño.

“Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón... Que haga lo que quiera”, lanzó filosa sobre la vida que Susana lleva en Uruguay, donde vive desde hace unos años.

“No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto”, continuó diciendo Nacha haciendo referencia a las críticas de Susana Giménez contra el Gobierno y a las decisiones de un tiempo para acá.

“Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”, cerró al respecto.

Susana Giménez habló sobre los altos costos que tiene en Uruguay

Susana Giménez no solo ha sido crítica con Argentina, sino también con Uruguay. La diva participó en un foro sobre “Mujeres y el dinero” organizado por el estudio contable Konrad y asociados, donde habló sobre sus inversiones financieras y su vínculo con Uruguay.

A pesar de admitir que el país está muy caro, tuvo palabras elogiosas para el Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, a quien calificó como el más envidiado de América Latina, y destacó el crecimiento del país y la reciente rebaja impositiva.

Susana Giménez hablando con "A la tarde" sobre el debut de Wanda Nara como conductora.

La conductora también reveló que la compra de su mansión en Punta del Este, conocida como La Mary, fue la mejor inversión de su vida, ya que ahora vale muchísimo más de lo que pagó por ella.

Cuando le consultaron si estaría dispuesta a vender La Mary, Su fue tajante al responder que no, puesto que es su lugar en la tierra. Además, aseguró que todos sus bienes, tanto en Uruguay como en otros países, están debidamente declarados.